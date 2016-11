03.11.2016

von Georg-Stefan Russew Drucken

Filmuniversität Babelsberg : Filmuni-Produktionen für Deutschen Kurzfilmpreis nominiert

von Georg-Stefan Russew

Bild vergößern Zwei Filme der Filmuni sind nominiert für den Deutschen Kurzfilmpreis. Foto: A. Klaer

Zwei Produktionen der Potsdamer Filmuniversität sind für den Deutschen Kurzfilmpreis nominiert, die wichtigste Auszeichnung für den Kurzfilm in Deutschland.

Zwei Arbeiten der Potsdamer Filmuniversität können sich Hoffnungen auf den Deutschen Kurzfilmpreis machen. Die Produktionen "Und ich so: Äh" in der Kategorie Spielfilme von Regisseur Steffen Heidenreich und "Tehran Derby" im Dokumentarfilm-Segment von Simon Ostermann wurden nominiert, wie die Filmuni am Donnerstag mitteilte.

Kulturstaatsministerin Monika Grütters vergibt diese Auszeichnung einmal im Jahr. Sie gilt als wichtigste für den Kurzfilm in Deutschland und wird am 17. November in München überreicht. Die Ausführung in Gold ist mit bis zu 30 000 Euro dotiert. 15 000 Euro Prämie gab es schon für die Nominierung. (dpa)