NACHRICHTEN

Deutsch-polnisches Netzwerk

Mit der Frage nach der Integration der Juden in das Geschichtsverständnis Polens befasst sich Edyta Gawron (Krakau) in einem Vortrag, mit dem sie am 26. Oktober an der Universität Potsdam die erste deutsch-polnische Nachwuchstagung für Judaistik, Jüdische Studien und Jüdische Theologie eröffnen wird. Rund 20 Masterstudierende und Promovierende aus beiden Ländern, die sich mit dem mitteleuropäischen Judentum befassen, nehmen daran teil. Ziel der interdisziplinären Begegnung ist es, ein deutsch-polnisches Netzwerk junger Graduierter zu schaffen und den akademischen Austausch zwischen beiden Ländern zu intensivieren. Kix