25.10.2016

von Jana Haase

"Toiletten für alle" : Acht Unisex-Toiletten an der Fachhochschule Potsdam

von Jana Haase

Bild vergößern An der FH Potsdam gibt es nun acht Unisex-Toiletten. Foto: dpa (Symbolbild)

Seit diesem Semester gibt es genderneutrale Toiletten an der FH Potsdam. Die Idee der Unisex-Toiletten wurde von Studenten entwickelt, manche Lehrkräfte waren davon allerdings nicht begeistert.

Potsdam - Die Fachhochschule Potsdam bietet seit diesem Semester „Toiletten für alle“ an. Die Toiletten können unabhängig vom Geschlecht genutzt werden. Die Fachhochschule setzt damit einen Senatsbeschluss von 2015 um, hieß es in einer Mitteilung. Die genderneutralen Toiletten – auch bekannt als Unisex-Toiletten – werden als Antidiskriminierungs-Maßnahme verstanden: Menschen, die über kein eindeutiges Geschlecht verfügen oder sich weder als Mann noch als Frau verstehen, werden damit nicht zu einer Entscheidung gezwungen.

Die Hochschule trage mit den „Toiletten für alle“ zu einer „Kultur des Respekts, der gelebten Vielfalt und der Antidiskriminierung bei“. Insgesamt gibt es acht solcher Toiletten: eine am Standort am Alten Markt, sieben am neuen Campus. Die Idee war von Studierenden entwickelt worden und zunächst auch auf Widerstand bei Lehrkräften gestoßen (PNN berichteten). Bundesweit findet seit Montag die Aktionswoche „All Gender Toiletten“ statt.