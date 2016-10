24.10.2016

Potsdam : Filmuni startet Mentoring für Frauen

In den Filmhochschulen studieren etwa gleich viele Männer und Frauen, trotzdem ist die Filmwirtschaft nach wie vor deutlich von Männern dominiert – dem will ein neues bundesweites Förderprogramm für junge Filmemacherinnen etwas entgegensetzen. Aufgelegt wurde es von der Filmuni-Absolventin und Regisseurin Isabell Šuba („Männer zeigen Filme & Frauen ihre Brüste“) in Zusammenarbeit mit der Filmuniversität Babelsberg, der Internationalen Filmschule Köln, der Kunsthochschule für Medien Köln, der Hochschule für Fernsehen und Film München, der Deutschen Film- und Fernsehakademie Berlin und der Filmakademie Baden-Württemberg.

Unter dem Titel „Into the wild“ sollen junge Filmemacherinnen ein Jahr lang begleitet werden, teilte die Babelsberger Filmuni mit. Dabei können die Teilnehmerinnen an Projekten arbeiten, sich mit branchenerfahrenen Mentorinnen austauschen und in Workshops weiterbilden. Durch die frühzeitige Vernetzung solle den Frauen der Einstieg in die Branche erleichtert werden, hieß es. Die Teilnahme ist kostenlos. Interessentinnen können sich mit Ideen für Film- oder Serienprojekte bewerben. Weitere Infos unter Tel.: (0151) 11 63 74 52 oder per Mail an intothewild.mentoring@gmail.com.