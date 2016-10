21.10.2016

Potsdam : ZZF kooperiert mit Verein Erinnerungsorte

In einem gemeinsamen Projekt wollen das Zentrum für Zeithistorische Forschung (ZZF) und der Verein Erinnerungsorte Potsdam zusammenarbeiten. Ziel sei eine fachlich fundierte Dokumentation für das ehemalige Grenzgebiet nördlich der Glienicker Brücke, teilte das ZZF mit. In dem Areal befindet sich unter anderem der ehemalige Wachturm an der Bertinistraße. Aktuell gebe es kaum Hinweise auf die Zeit vor der Wende. Im Zuge des Projekts sollen acht bis zehn zweisprachige Außenstelen am Uferweg aufgestellt werden. Außerdem werden das Grenzregime und der Alltag an der Grenze dokumentiert.