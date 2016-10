Sabine Kunst im neuen Hochschulrat

Potsdam - Brandenburg hat einen neuen Landeshochschulrat. Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) bestellte dazu nun zusammen mit Wissenschaftsministerin Martina Münch (SPD) die Mitglieder. Woidke betonte dazu, dass die Mittelerhöhung für die Hochschulen um mehr als 100 Millionen Euro in der laufenden Legislatur zu einem großen Teil auch dem Wirken des Landeshochschulrats zu verdanken sei. Neu ernannt wurden Sabine Kunst, Präsidentin der Humboldt-Universität Berlin, ehemalige brandenburgische Wissenschaftsministerin sowie frühere Präsidentin der Universität Potsdam, Godehard Ruppert von der Universität Bamberg, Steffen Mau von der Humboldt-Universität Berlin, Sandra Richter von der Universität Stuttgart, Birgit Müller von der Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin, Anne Lequy von der Hochschule Magdeburg-Stendal sowie Michael von Bronk. Erneut für den Landeshochschulrat bestellt wurden Rolf Emmermann, Ulrich Buller, Harald Budelmann von der TU Braunschweig sowie Christian Amsinck, Hauptgeschäftsführer der Unternehmensverbände Berlin-Brandenburg. Der Landeshochschulrat berät die Landesregierung in strategischen Fragen der Landeshochschulplanung. Zu seinen Aufgaben gehört auch die Beratung der Präsidenten und der Organe der Hochschulen in grundsätzlichen Angelegenheiten. Ebenso wirkt das Gremium bei der Entscheidung über die Entwicklungspläne der Hochschulen mit und entsendet Mitglieder in die Findungskommission zur Vorbereitung der Wahl der Hochschulpräsidentinnen und Hochschulpräsidenten. Kix