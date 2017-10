Berlin-Neukölln : Raser liefert sich Verfolgungsjagd mit der Polizei

Bild vergößern Symbolbild. Foto: dpa/Patrick Pleul

Der 30-jährige Fahrer des Wagens soll unter Drogeneinfluss gestanden haben. Er und seine Beifahrerin wurden schwer verletzt.

Ein 30-jähriger Autofahrer und seine 22 Jahre alte Beifahrerin wurden heute früh in Rudow bei einem Alleinunfall schwer verletzt. Gegen 5.20 Uhr bemerkte die Besatzung eines Einsatzwagens des Polizeiabschnitts 55 den Mercedes in der Karl-Marx-Straße in Höhe der Werbellinstraße, als er in der Einbahnstraße ohne Licht entgegen der Fahrtrichtung fuhr. Versuche, den Fahrer durch Handzeichen, Blaulicht, Martinshorn und Ansprechen über den Lautsprecher zu stoppen, misslangen.

Der Mann raste in Richtung Süden davon, gefährdete hierbei mehrere Verkehrsteilnehmer und missachtete auf seiner Flucht nach Angaben der ihm folgenden Polizisten mehrere rote Ampeln. In der Neuköllner Straße habe der 30-Jährige dann die Kontrolle über den Wagen verloren, der daraufhin gegen eine Bordsteinkante stieß, ins Schleudern kam, sich drehte, gegen die Mittelinsel prallte und letztendlich zum Stehen kam.

Der Fahrer versuchte zwar erneut Gas zu geben, aber der Mercedes war so stark beschädigt, dass er sich nicht mehr bewegte. Der Unfallfahrer und seine Begleiterin wurden schwer verletzt in Kliniken gebracht und stationär aufgenommen. Da der Verdacht bestand, dass der 30-Jährige berauschende Mittel zu sich genommen haben könnte, wurde bei ihm im Krankenhaus eine Blutentnahme durchgeführt. Der Mercedes wurde sichergestellt. (Tsp)