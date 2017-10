27.10.2017

Unwetter in Berlin und Brandenburg : Wetterdienst warnt vor Sturmböen

Umgestürzte Bäume und abgefallene Äste nach dem Orkan "Xavier" im Großen Tiergarten.

Umweltverwaltung: Parks und Wälder nicht betreten. Meteorologen erwarten kräftigen Regen und kalte Temperaturen - aber es gibt auch einen Lichtblick.

Die Senatsverwaltung für Umwelt hat davor gewarnt, am Wochenende Parks und Wälder in Berlin und Umgebung zu betreten. Noch seien die Folgen von Sturm „Xavier“ in der Region nicht vollständig beseitigt. Nun wird für das Wochenende erneut sehr starker Wind vorhergesagt. „Lose Äste, die sich noch in den Baumkronen befinden, drohen herunter zu fallen“, heißt es in einer Erklärung der Verwaltung. „Bäume, deren Wurzeln durch Xavier teilweise aus dem Erdreich herausgelöst wurden, können durch starke Windböen zu Fall gebracht werden.“

Windgeschwindigkeiten von bis zu 110 Stundenkilometern

Die Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz warnt deswegen „insbesondere für das Wochenende davor, den Wald zu betreten“. Auch in den Berliner Park- und Grünanlagen könnten „die vorhergesagten hohen Windgeschwindigkeiten zu Gefahren für die Besucherinnen und Besucher führen, sodass von einem Betreten ebenfalls abgeraten wird".

Der Deutsche Wetterdienst hatte am Freitag „die Gefahr von unwetterartigen Böen“ angekündigt, vor allem in der Nacht zu Sonntag und am Sonntag tagsüber. Zudem werden kräftige Regenschauer prognostiziert, begleitet von einzelnen Sturmböen mit Geschwindigkeiten von bis zu 110 Stundenkilometern. Zudem könnte es vereinzelt gewittern.

Für Sonnabend werden Höchstwerte um zwölf Grad erwartet. Sonntag könnten die Temperaturen auf elf Grad sinken. Ab Montag soll zumindest vereinzelt wieder die Sonne scheinen – wärmer wird’s dann aber auch nicht mehr.