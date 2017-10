Berlin-Lichtenberg : Radfahrerin erfasst Seniorin

Die 45-Jährige war mit ihrem Rad auf dem Gehweg unterwegs und stieß eine 86-jährige Passantin um. Die Fußgängerin kam ins Krankenhaus.

Am Freitagvormittag wurde eine ältere Frau in Fennpfuhl von einer Radfahrerin erfasst und schwer verletzt. Nach den bisherigen Ermittlungen und Aussagen soll die 86-jährige Seniorin gegen 10.30 Uhr aus einem Wohnhaus auf den Gehweg getreten sein und wurde dabei von der 45 Jahre alten Radfahrerin, die auf dem Gehweg der Bernhard-Bästlein-Straße in Richtung Ruschestraße fuhr, erfasst.

Die 86-Jährige stürzte, zog sich Verletzungen an den Armen und Beinen zu und wurde in ein Krankenhaus gebracht, in dem sie stationär aufgenommen wurde. (tsp)