Nach Facebook-Post : Koch Attila Hildmann wird von der Polizei vorgeladen

Bild vergößern Koch Attila Hildmann, Autor mehrerer veganer Kochbücher, kocht in seiner Küche in Berlin. Foto: dpa

Der vegane Koch Attila Hildmann reagierte auf eine Rezension des Tagesspiegels mit Beleidigungen und einem Bild mit einer Pumpgun. Laut eigenen Angaben muss er nun bei der Polizei vorsprechen.

Laut eigenen Angaben muss der vegane Koch Attila Hildmann bei der Polizei vorsprechen. Dabei geht es um seine Facebook-Posts, in dem er auf die Rezension des Tagesspiegels Bezug nahm. Auf einem Foto des Posts zeigt er sich mit einer Pumpgun.

Zuvor hatte Susanne Kippenberger in ihrem Imbiss-Test das Restaurant des "Gottes der Veganer" getestet und seinen Imbiss mit einer Fritteuse verglichen. Daraufhin erteilte der Hildmann allen Redakteuren und Redakteurinnen des Tagesspiegels Hausverbot und schrieb in seinem Facebook-Post, dass er der Journalistin "am liebsten Pommes in die Visage stopfen möchte". Nach dem viele Medien über die Geschichte berichteten, nahm Hildmann sein Hausverbot zurück und lud alle Journalisten und Journalistinnen am morgigen Tag zu einem Probe-Essen ein. Diese Einladung teilte er mit einem Foto von sich, auf dem er mit einer Pumpgun zu sehen ist. Dies könnte als Gewaltandrohung zu verstehen sein. (TSP)