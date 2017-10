NACHRICHTEN

Frankfurt (Oder): Präsident der Viadrina-Uni tritt zurück

Frankfurt (Oder) - Alexander Wöll, Präsident der Viadrina-Universität in Frankfurt (Oder), tritt nach nur der Hälfte seiner Amtszeit zurück. Er lege sein Amt zum 1. Januar 2018 nieder, teilte die Universität am Freitag mit. Wöll erklärte, dass er nach sieben Jahren im Wissenschaftsmanagement – vor seinem Amtsantritt in Frankfurt Ende 2014 war er Dekan in Greifswald – wieder zurück in die Wissenschaft wolle. Wöll, geboren 1968, ist Slawist. Kommissarisch soll sein Amt Stephan Kudert übernehmen, Vizepräsident für regionale Verankerung und Stiftungsentwicklung und erster Stellvertreter des Präsidenten. Franz Bardenhewer, der Vorsitzende des Stiftungsrates, erklärte, Wöll hinterlasse die Viadrina „gut aufgestellt“. Er bedauere die Entscheidung. Aus der Uni ist allerdings auch zu hören, dass Wöll mit der Profilbildung und der Neuaufstellung der Universität nicht weit genug vorangekommen sei und diese Aufgabe womöglich unterschätzt habe. tiw

Cottbus: Unangemeldete Demo von Rechtsextremen auf Stadthalle

Cottbus - Rechtsextreme haben sich bei einer unangemeldeten Demonstration in Cottbus mit Megafon und Transparenten auf das Dach der Stadthalle gestellt. Die Polizei rechnete die Aktion am Freitag der „Identitären Bewegung“ zu, wie Innenminister Karl-Heinz Schröter (SPD) am Freitag im Innenausschuss sagte. Beamte beschlagnahmten die Plakate und nahmen fünf Männer und eine Frau mit auf die Wache. Die Gruppe hatte sich als Bautrupp mit Helmen und Warnwesten getarnt. Mit einer mitgebrachten Hebebühne seien sie mitten in der Innenstadt auf das Dach der Stadthalle gelangt. Auf dem zweigeteilten Transparent stand den Angaben zufolge „Grenzen schützen“ und „Leben retten“. Zudem hätten die Demonstranten Flyer vom Dach geworfen und ins Megafon gerufen. Die Polizei ermittelt wegen des Verstoßes gegen das Versammlungsgesetz, weil Demonstrationen im Vorfeld angemeldet werden müssen. Der Verfassungsschutz stuft die „Identitäre Bewegung“ als rechtsextremistisch ein. In Brandenburg soll es etwa 20 Mitglieder und Unterstützer geben. Hinzu kommen Sympathisanten.dpa/axf