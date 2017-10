NACHRICHTEN

Berlin legt Kohleausstieg bis 2030 gesetzlich fest

Berlin - Berlin will bis 2030 aus der Kohlenutzung aussteigen und legt diesen Termin als erstes Bundesland gesetzlich fest. Am Donnerstag beschloss das Abgeordnetenhaus ein entsprechendes Gesetz mit den Stimmen der rot-rot-grünen Koalition. Ziele sind eine Senkung der CO2-Emissionen, die das Klima schädigen, und eine schrittweise Umstellung auf erneuerbare Energie. Bereits seit einigen Monaten verzichtet die Hauptstadt auf Stromerzeugung aus Braunkohle, die als besonders klimaschädlich gilt: Im Mai ging das letzte Berliner Braunkohlekraftwerk vom Netz, bis spätestens 2030 soll dann mit den Steinkohlekraftwerken Schluss sein; derzeit gibt es noch drei davon. Die gesetzliche Fixierung des Kohleausstiegs war eines der zentralen politischen Vorhaben von Rot-Rot-Grün. Mit seinem Vorgehen ist Berlin nach eigenen Angaben Vorreiter in Deutschland. dpa

S-Bahn lässt wegen Wagenmangels weiter Fahrten ausfallen

Berlin - Fahrgäste auf den Berliner S-Bahn-Linien S1 und S5 müssen im Berufsverkehr weitere zwei Monate auf einen Teil der Züge verzichten. Weil Wagen in die Werkstatt müssen, fallen dort seit sechs Wochen die sogenannten Verstärkerzüge zwischen Zehlendorf und dem Potsdamer Platz (S1) sowie zwischen Mahlsdorf und Lichtenberg (S5) weg. Anders als geplant kommen sie nicht Anfang November wieder zum Einsatz, sondern erst Anfang Januar, wie die S-Bahn mitteilte. Als Grund nannte die S-Bahn, dass sie Ersatzteile für den Radwechsel nicht so schnell bekomme wie geplant. Auf dem Nordring der S-Bahn geht jetzt gar nichts mehr. Von Freitag, 22 Uhr, bis 30. Oktober fahren keine Züge zwischen Gesundbrunnen und Westend. Der Abschnitt Gesundbrunnen–Beusselstraße war seit 9. Oktober gesperrt. Der Verkehr wird unterbrochen, weil die Bahn die Verbindungskurven der künftigen S- Bahn-Strecke S 21 an die Bahnhöfe Wedding und Westhafen anschließt. Die S 21 soll den Nordring mit dem Hauptbahnhof verbinden. kt

Schwedt erhält 1,6 Millionen für Stadtentwicklung

Schwedt - Schwedt (Oder) (Landkreis Uckermark) erhält vom Land Brandenburg Fördermittel in Höhe 1,6 Millionen Euro für die Stadtentwicklung. Das Geld soll der Aufwertung von Stadtteilen und sozialer Einrichtungen dienen, wie das Ministerium für Infrastruktur und Landesplanung am Donnerstag mitteilte. Baustaatssekretärin Ines Jesse übergab die Förderbescheide an die Stadt. Sie lobte, dass Schwedt besonders für Kinder und Jugendliche Angebote geschaffen habe, die den sozialen Zusammenhalt stärkten. „Wir wollen, dass sich die Menschen wohl in ihrer Heimat fühlen und unterstützen Schwedt weiter mit Fördermitteln“, sagte sie am Donnerstag. dpa