Berlin-Wilmersdorf : Reizgas in Schule - 19 Schüler in Krankenhäusern

Großalarm am Vormittag: 40 Feuerwehrmänner eilen in die Sekundarschule in Wilmersdorf, viele Schüler müssen behandelt werden.

Die Feuerwehr ist am Dienstag zu einem Großeinsatz in die Sekundarschule Wilmersdorf ausgerückt. Wie die Berliner Feuerwehr mitteilte, wurde die Schule "wegen des Austritts einer unbekannten Substanz" vorsorglich evakuiert - später stand die Ursache fest: "Unbekannte Substanz war Reizgas", teilte die Berliner Feuerwehr mit. Wer damit herumgesprüht hatte, blieb vorerst unklar.

Die Rettungskräfte waren nach eigenen Angaben mit 40 Feuerwehrleuten vor Ort. Die Schule befindet sich nahe dem Hohenzollerndamm in Schmargendorf. Auch Notärzte waren im Einsatz. "22 Personen aus der Schule werden zur Zeit mit Atemwegsreizungen von einem Notarzt gesichtet - 19 Personen wurden von der Feuerwehr in umliegende Krankenhäuser gebracht."