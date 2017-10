16.10.2017

Flug über Jüterbog endet tödlich : Pilot stirbt bei Flugzeugabsturz

Bild vergößern Flugzeugabsturz bei Jüterbog: Die Rettungskräfte konnten nur noch einen toten Mann aus dem Wrack bergen. Foto: Julian Stähle/dpa

Zeugen berichten von einem lauten Knall kurz bevor das Kleinflugzeug ins Trudeln kam und abstürzte. Für den Piloten kam jede Hilfe zu spät.

Potsdam - Beim Absturz eines Kleinflugzeuges in Neuhof bei Jüterbog ist am Montagnachmittag ein Mann ums Leben gekommen. Laut Polizei flog die einmotorige Maschine mit französischer Kennung über Luckenwalde in Richtung Neuhof. Zeugen hörten einem lauten Knall bevor die Maschine ins Trudeln geriet - und in unbewohntem Gebiet an einem Waldrand zu Boden stürzte.

In der zweisitzigen Maschine befand sich ausschließlich der Pilot - für ihn kam jede Hilfe zu spät. Zur Identität des verstorbenen Mannes liegen der Polizei bislang noch keine Erkenntnisse vor. Die Unfallstelle ist weiträumig abgesperrt. Spezialisten der Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung, sowie die Spurensicherung der Kriminalpolizei ermitteln an der Unfallstelle.