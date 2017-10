13.10.2017

Feuerwehreinsätze in Berlin : Großbrand in Alt-Hohenschönhausen

Hunderte Europaletten heizen das Feuer in Alt-Hohenschönhausen an. 120 Einsatzkräfte sind vor Ort. Foto: Feuerwehr/Twitter

Am Freitagabend muss die Feuerwehr gleich zu mehreren Notfällen ausrücken. In Lichtenberg brennt es, in Neukölln stürzte eine Garage ein.

Über Twitter informiert die Feuerwehr am Freitagabend über zwei aktuelle Einsätze.

In Alt-Hohenschönhausen brennen große Holzbestände

Demnach bekämpfen derzeit 120 Einsatzkräfte einen Großbrand in Alt-Hohenschönhausen.

Der Brand ist auf einem knapp 1.000 Quadratmeter großem Firmengelände an der Goeckestraße/Ecke Werneuchener Straße ausgebrochen. Aus bisher unbekannten Gründen fingen mehrere hundert Euro-Paletten Feuer, die hier gelagert und bis zu sechs Meter hoch gestapelt waren. Explodierende Druckgasbehälter zwangen die Einsatzkräfte zwischenzeitlich zum Rückzug.

Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen auf die umliegenden Lagerhallen verhindern, unter Kontrolle ist das Feuer bisher jedoch nicht. Außerdem mussten aufgrund der Hitzeentwicklung und des giftigen Rauchs knapp 100 Menschen aus einem sechsgeschossigen Wohngebäude evakuiert werden. Die Gefahr, dass die Flammen das Wohnhaus erreichen, besteht allerdings nicht mehr. Die Evakuierten kamen zum Teil in einem Bus der Feuerwehr unter.

Ein Sprecher der Berliner Feuerwehr sagte dem Tagesspiegel, dass die Einsatzkräfte "hier wahrscheinlich ihre Nacht verbringen werden." Gemeinsam mit Polizei und dem Deutschen Roten Kreuz sucht die Feuerwehr auch nach Verletzten.

In Britz ist eine Tiefgarage teileingestürzt

In Britz kam es derweil zu einem technischen Einsatz; hier stürzte eine Tiefgarage zum Teil ein. Das Konstrukt war unter dem Gewicht eines Baggers zusammengebrochen. Menschen sind dabei nicht zu Schaden gekommen.

Dieser Text wird laufend aktualisiert.