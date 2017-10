NACHRICHTEN

Verfügbares Einkommen in Brandenburg gestiegen

Potsdam - Das verfügbare Einkommen der Brandenburger ist weiter gestiegen. Durchschnittlich standen jedem Einwohner 18 908 Euro jährlich zur Verfügung, wie das Landesamt für Statistik am Freitag nach letzten verfügbaren Angaben von 2015 mitteilte. Landesweit seien das 2,6 Prozent mehr im Vergleich zum Vorjahr. Die Zuwachsraten reichten von 1,8 Prozent im Landkreis Havelland bis zu 3,7 Prozent im Landkreis Spree-Neiße. Die höchsten verfügbaren Jahreseinkommen wurden in den Landkreisen Oberhavel mit 21 060 Euro und Potsdam-Mittelmark mit 20 744 Euro ermittelt. Die geringsten Werte gibt es in Frankfurt (Oder) mit 16 876 Euro und in der Uckermark mit 17 097 Euro. Das verfügbare Einkommen errechnet sich aus dem Erwerbs- und Vermögenseinkommen. Abgezogen wurden Einkommens- und Vermögenssteuer und Sozialbeiträge. dpa

Weltnaturerbe-Wald nach Sturm „Xavier“ noch gefährlich

Angermünde/Eberswalde/Potsdam - Wegen Sturmschäden durch „Xavier“ ist der Unesco-Weltnaturerbe-Wald Grumsin weiter für Spaziergänger gefährlich. Viele Bäume hingen in Schräglage und könnten jederzeit umfallen, teilte das Umweltministerium Brandenburg am Freitag mit. Beschädigte Äste könnten abbrechen. Von Spaziergängen in dem Buchenwald werde für den gesamten Herbst dringend abgeraten. Der Wald sei wegen einer Anhöhe dem Sturm besonders ausgesetzt gewesen. Der Wind habe Schneisen in den zuvor dichten Buchenwald geschlagen. Teilflächen seien nicht mehr zugänglich. Das ganze Ausmaß der Schäden sei noch nicht zu überschauen, so das Ministerium. Der Buchenwald nahe Angermünde (Uckermark) ist 2011 von der Unesco zum Weltnaturerbe ernannt worden. dpa

Beatmungsgerät fängt Feuer - Rollstuhlfahrer tot

Fürstenberg(Havel)/Neuruppin - Wegen eines brennenden Beatmungsgerätes ist ein Rollstuhlfahrer in Fürstenberg/Havel (Oberhavel) ums Leben gekommen. Vermutlich sei der 76-Jährige erstickt, teilte die Polizei am gestrigen Freitag mit. Nach ersten Erkenntnissen habe das Opfer am Donnerstagabend einen Ofen angeheizt. Dabei habe das Beatmungsgerät Feuer gefangen, der Mann sei nach vorne gesackt. Ein Nachbar habe den 76-Jährigen gefunden, ihn aber wegen des starken Rauchs nicht retten können. Die Feuerwehr barg den Leichnam. Ein Einwirken Dritter war für die Polizei nicht erkennbar. Der 29-jährige Nachbar erlitt eine Rauchgasvergiftung. Das Haus blieb bewohnbar. dpa