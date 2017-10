Sturm fordert erneut ein Todesopfer Fahrradfahrerin durch Baum erschlagen

Eine Woche nach dem starken Sturm „Xavier“ sind am Donnerstag über Brandenburg wieder starke Winde – teilweise sogar Sturmböen – hinweggefegt. Eine 75-Jährige wurde bei Lauchhammer (Oberspreewald-Lausitz) von einem Baum erschlagen, den eine Windböe erfasst hatte. Die Frau gehörte zu einer Gruppe von Radlern. Auch eine 84-jährige Frau und zwei Männer im Alter von 68 und 78 Jahren wurden verletzt, als der Baum umstürzte. Beim Sturm „Xavier“ am Donnerstag vergangener Woche waren in Brandenburg vier Menschen ums Leben gekommen, bundesweit starben sieben.

Auch in fast allen anderen Regionen Brandenburgs war es am gestrigen Donnerstag stürmisch, wie Ulrike Maiwald vom Deutschen Wetterdienst in Potsdam sagte. In Schönefeld bei Berlin wurden nach ihren Angaben Winde mit einer Stärke von 64 Stundenkilometern gemessen, in Wiesenburg (Teltow-Fläming) waren es 66 Stundenkilometer. Das sei aber kein Vergleich zu vergangenem Donnerstag, als Stürme mit über 100 Stundenkilometer über die Region fegten.

Der stürmische Tag hat nach Angaben von Meteorologin Maiwald schönes Wetter in den nächsten Tagen im Schlepptau. Am Wochenende sollen die Temperaturen steigen. Die Sonne werde sich stundenweise zeigen. Am Samstag sind bis zu 20 Grad möglich, am Sonntag bis zu 21 Grad.

Die Beseitigung der Schäden in den Brandenburger Wäldern und Parks nach „Xavier“ wird noch einige Zeit in Anspruch nehmen. Durch das erneute stürmische Wetter muss mit weiteren Schäden gerechnet werden. So könnten lose Äste nun von den Bäumen herunterfallen.

In Potsdam und Berlin sind nun weitere Parkanlagen der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten (SPSG) wieder offen. Wegen notwendiger Aufräumarbeiten bleiben einige Teilbereiche aber zunächst weiter zu, wie die Stiftung mitteilte. „Xavier“ habe einen Schaden von mehr als 600 000 Euro verursacht: So sei ein Totalverlust von 240 Bäumen zu beklagen, bei 270 Bäumen wurden die Kronen demnach komplett zerstört. Die Beseitigung der Schäden wird nach den Angaben der Stiftung bis Februar kommenden Jahres dauern.

Bis auf Teilbereiche sind unterdessen der Park Sanssouci mit seinen Häusern, der Neue Garten und ab Samstag Park Babelsberg offen.

Zugänglich sind in Berlin auch wieder die Gärten der Schlösser Charlottenburg und Hohenschönhausen. Geschlossen bleiben die Parks Sacrow, Königs Wusterhausen und Paretz. dpa