NACHRICHTEN

Brandenburgs Oberbürgermeisterin Tiemann legt Amt nieder

Brandenburg/Havel - Brandenburgs Oberbürgermeisterin Dietlind Tiemann (CDU) hat am gestrigen Donnerstag für ihren Wechsel in den Bundestag ihr Amt in der Stadt niedergelegt. Tiemann stand seit 2003 an der Spitze der Havelstadt. In dieser Zeit habe sich die Arbeitslosenquote halbiert, die Innenstadt sei wiederbelebt worden und mit der Bundesgartenschau habe die Domstadt überregional ihr Image verbessert, erklärte Tiemann. Brandenburg habe mit Dietlind Tiemann „eine engagierte, starke und bürgernahe Oberbürgermeisterin und eine entschiedene Verfechterin kommunaler Interessen“ gehabt, sagte CDU-Landeschef Ingo Senftleben. Tiemann werde das Land Brandenburg nun mit klarer Stimme im Bundestag vertreten. Bei der Bundestagswahl hatte Tiemann ein Direktmandat errungen. Zunächst übt kommissarisch der Bürgermeister Steffen Scheller (CDU) das Amt aus, im Frühjahr soll neu gewählt werden. dpa

87 Straftaten an polnischer Grenze

Potsdam - Bei länderübergreifenden Kontrollen an der polnischen Grenze hat die Polizei in Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg und Sachsen 33 mutmaßliche Straftäter festgenommen. An dem dreitägigen Einsatz auf allen wichtigen Zufahrtsstraßen von der Insel Rügen bis zum sächsischen Görlitz waren 800 Polizisten beteiligt, wie das federführende Polizeipräsidium am gestrigen Donnerstag mitteilte. Auch der Zoll unterstützte die Aktion: Mit einem mobilen Röntgengerät konnten die Beamten in Frankfurt (Oder) ganze Lastwagen durchleuchten. Bei den Kontrollen wurden insgesamt 87 Straftaten registriert. Dabei sei in den meisten Fällen Diebesgut auf den Ladeflächen von Transportern oder in Autos gefunden worden, berichtete ein Präsidiumssprecher. Meist ging es um gestohlene Kleidung, Baumaschinen, Autos oder Motorräder. Insgesamt wurden fast 9300 Menschen überprüft. Die Kontrollen wurden auch von der polnischen Polizei, dem Grenzschutz und der Bundespolizei unterstützt.dpa

LKA ermittelt nach Abschuss von Wisent

Eberswalde - Nach dem Abschuss eines freilaufenden Wisents bei Lebus (Märkisch-Oderland) ermittelt nun das Landeskriminalamt. Es werden unter anderem Zeugen befragt, sagte ein Sprecher des LKA am Donnerstag. Das Tier wurde auf Anweisung des Amtes Lebus getötet. Mit seinem Abschuss sollte verhindert werden, dass der Wisent jemanden verletzen könnte. Naturschützer hatten den Abschuss des geschützten Tieres kritisiert. Zuvor hatte die „Märkische Oderzeitung“ berichtet, dass der Fall von der Staatsanwaltschaft Frankfurt (Oder) an das LKA weitergegeben worden sei, das für Umweltkriminalität zuständig sei. In der kommenden Woche sei eine Beratung mit den Jagdbehörden angesetzt, um für künftige Fälle besser gerüstet zu sein, sagte der Sprecher des brandenburgischen Umweltministeriums. Zudem tausche man sich mit Polen aus, um die dortigen Erfahrungen im Umgang mit Wisenten zu nutzen. dpa