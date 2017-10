NACHRICHTEN

Artefakte aus KZ-Gedenkstätten online

Oranienburg - Artefakte aus den Konzentrationslagern Sachsenhausen und Ravensbrück sind nun mit einem eigenen Weblog im Internet. Dieser ist Bestandteil eines Forschungsprojektes der Stiftung Brandenburgische Gedenkstätten in Kooperation mit der Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin, teilte die Stiftung am Montag in Oranienburg mit. Unter der Rubrik „Objekte im Fokus“ werden ausgewählte Gegenstände aus den Sammlungen der beiden Gedenkstätten mit ihrer Geschichte vorgestellt. Mit dem Blog sollen andere Wissenschaftler und Interessierte bereits während der Forschungsarbeiten einbezogen werden. In den kommenden drei Jahren sollen mehrere Hundert Objekte erforscht werden, die Frauen und Männer während der Haftzeit im KZ angefertigt haben, wie Zigarettenspitzen, Miniaturen aus Zahnbürstenstielen, bestickte Tücher oder Adressbücher. Zudem ist die Konservierung der Objekte wichtiges Thema.KZ ARTEFAKTE] dpa

Jüdisches Museum Berlin gestaltet Ausstellung neu

Berlin - Das Jüdische Museum Berlin wird seine Dauerausstellung zu 2000 Jahren deutsch-jüdischer Geschichte Anfang Dezember schließen und für die Zeit des Umbaus eine Schau zur Stadt Jerusalem zeigen. Die neugestaltete Dauerausstellung solle im Frühjahr 2019 wieder öffnen, sagte eine Sprecherin. Zuvor hatte der Rundfunk Berlin-Brandenburg darüber berichtet. Für den Umbau stelle der Bund 22 Millionen Euro zur Verfügung, sagte Museumsdirektor Peter Schäfer der RBB-„Abendschau“. Das Jüdische Museum Berlin ist mit 700 000 Besuchern im Jahr eines der meistbesuchten Museen der Hauptstadt. Vom 11. Dezember 2017 bis zum 30. April 2019 zeigt das Museum mit der Ausstellung „Welcome to Jerusalem“ ein Panorama der Stadt als Zentrum der christlichen, muslimischen und jüdischen Konfessionen. Im Mittelpunkt stehen die Stadtgeschichte und die Verflechtung von Alltag, Religion und Politik. dpa

Bericht: Amris Abschiebung immer wieder verzögert

Berlin - Der Berliner Weihnachtsmarktattentäter Anis Amri hätte einem Medienbericht zufolge womöglich frühzeitig in sein Heimatland Tunesien abgeschoben werden können. Die Abschiebung habe sich immer wieder verzögert, weil die tunesischen Behörden für das Ausstellen von Ersatzausweispapieren nicht nur Fotos und Fingerabdrücke verlangt hätten, sondern auch Abdrücke der gesamten Handflächen, berichteten die „Berliner Morgenpost“ und der Rundfunk Berlin-Brandenburg am Montag. Solche Abdrücke lagen dem Bericht zufolge dem Bundeskriminalamt (BKA) bereits seit Juli 2015 vor. Eine BKA-Sprecherin sagte demnach, die Behörde sei nicht für die Abschiebung Amris zuständig gewesen. Deshalb seien die Handflächenabdrücke auch nicht an die zuständigen Ausländerbehörden in Nordrhein- Westfalen weitergeleitet worden. Die Behörden hätten beim BKA zudem nie danach gefragt. afp