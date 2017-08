Hohe Zahl von Unfallfluchten in Brandenburg Höherer Anteil als im Bundesvergleich

Potsdam - In Brandenburg machen sich viele Autofahrer nach einem Unfall einfach aus dem Staub. Im vergangenen Jahr beging bei etwa jedem fünften Unfall einer der Beteiligten Fahrerflucht. Damit liegt Brandenburg weit über dem Bundesdurchschnitt. Bundesweit beging im vergangenen Jahr etwa bei jedem zehnten Unfall (10,6 Prozent) ein Beteiligter Fahrerflucht.

In der überwiegenden Zahl der Fälle handele es sich um kleinere Blechschäden innerhalb geschlossener Ortschaften, sagte der Sprecher des Brandenburger Polizeipräsidiums, Mario Heinemann, auf Anfrage. Im vergangenen Jahr gab es nach der amtlichen Statistik in Brandenburg 82 611 Verkehrsunfälle. In 16 701 Fällen fuhr einer der Beteiligten unerlaubt davon.

„Diese insgesamt hohe Zahl im Vergleich zur Gesamtzahl der Verkehrsunfälle könnte damit begründet sein, dass bei vielen Bürgern eine Unfallflucht als ,Kavaliersdelikt’ gilt und auch ein gewisses Unrechtsbewusstsein fehlt“, sagte Heinemann. Genauere Erhebungen lägen dazu aber nicht vor. Häufig vorgebrachte Ausreden der erwischten Verursacher seien etwa „Da war noch Platz. Ich bin nicht dagegen gefahren“, „Es war nichts zu sehen“, „Ich habe nichts gemerkt“ oder „Das andere Auto war bereits beschädigt“.

Im vergangenen Jahr konnten knapp 6600 Fahrer nach ihrer Flucht von der Polizei gestellt werden, gut 1500 mehr als noch im Jahr 2010. Nicht immer ging es dabei nur um Bagatellschäden: Im Jahr 2016 wurden fünf Menschen bei Unfällen mit Unfallflucht getötet, im Vorjahr und im Jahr 2010 waren es jeweils zwei Tote. Größere Sachschäden über 5000 Euro hatten die flüchtigen Verursacher im vergangenen Jahr bei 420 Unfällen angerichtet. dpa