NACHRICHTEN

Nach Überschwemmungen erhalten Betroffene 100 000 Euro Soforthilfe

Oranienburg - Nach den schweren Sommerunwettern mit starken Überschwemmungen nördlich von Berlin erhalten Betroffene nun Soforthilfen. Insgesamt werden 100 000 Euro in den kommenden Tagen ausgezahlt, wie der Landkreis Oberhavel am Montag in Oranienburg mitteilte. Zuvor hatten Betroffene Anträge gestellt. Insgesamt seien 245 eingegangen, von denen 240 bewilligt wurden. Die meisten Anträge kamen aus Oranienburg (129), gefolgt von Leegebruch mit 70. Die Gemeinde war im Juni und Juli bei den Unwettern überschwemmt worden. Viele Haushalte waren von der öffentlichen Kanalisation abgeschnitten.

Die durchschnittliche Hilfezahlung aus der Soforthilfe beträgt nach den Angaben rund 416 Euro. Mit der Auszahlung von 100 000 Euro Soforthilfen verbleiben in einem vom Landkreis und dem Land bereitgestellten Nothilfefonds noch 300 000 Euro. Betroffene können deshalb neben den Soforthilfen weiterhin finanzielle Zuschüsse zur Instandsetzung oder dem Ersatz von Hausratsgegenständen beantragen, wie es hieß. Ein Schaden müsse mindestens 500 Euro hoch sein, damit ein Antrag gestellt werden kann. 135 Anträge seien bereits eingegangen. Die Frist läuft Ende Oktober ab. dpa

93 Verletzte bei Verkehrsunfällen in Brandenburg am Wochenende

Potsdam - Bei Verkehrsunfällen auf Brandenburgs Straßen sind am Wochenende 93 Menschen verletzt worden. „Insgesamt haben wir von Freitag bis Sonntag 547 Unfälle gezählt“, sagte ein Sprecher des Lagezentrums am Montagmorgen in Potsdam. Ums Leben gekommen sei bei den Unfällen niemand, hieß es. dpa

Schlägerei mit Eisenstange: Ärger über zu lautes Telefonat

Cottbus - Der Unmut zweier Männer in einem Cottbuser Treppenflur über die Lautstärke einer Frau beim Telefonieren hat sich zu einer heftigen Schlägerei hochgeschaukelt. Vor dem Mehrfamilienhaus gingen am Sonntag zwei Männergruppen aufeinander los – eine Eisenstange war im Spiel und Fahrräder wurden geworfen, wie die Polizei am Montag mitteilte. Zuvor hätten die beiden 21 und 26 Jahre alten Männer die Frau obszön beleidigt. Zum Teil seien bei der Schlägerei auch fremdenfeindliche Beleidigungen gerufen worden. Die eine Gruppe bestand aus drei Deutschen, von denen der 26-Jährige mit Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht wurde. Die andere Gruppe von Syrern flüchtete, bevor die Polizei eintraf. Von dieser Gruppe seien auch die Schläge mit der Eisenstange ausgegangen. Insgesamt wurden mehrere Beteiligte verletzt, wie es weiter hieß. Die Kriminalpolizei ermittele nun wegen gefährlicher Körperverletzung. Es soll auch geklärt werden, inwieweit ein fremdenfeindliches Motiv eine Rolle spielen könnte. dpa