NACHRICHTEN

Touristen posieren mit

Hitlergruß vor dem Reichstag

Berlin - Zwei Touristen aus China, die mit einem Hitlergruß vor dem Berliner Reichstagsgebäude posiert haben, sind am Samstag festgenommen worden. Sie hatten sich dabei gegenseitig fotografiert. Nach Zahlung einer Sicherheitsleistung von jeweils 500 Euro kamen die Urlauber wieder auf freien Fuß, wie die Polizei mitteilte. Gegen die Männer, 36 und 49 Jahre alt, wurden Strafverfahren wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen eingeleitet. Zwei Objektschützer hatten die beiden Chinesen vor dem Sitz des Bundestages beobachtet und die Polizei alarmiert. dpa

Gebrochene Knochen beim Festival „Haltestelle Woodstock“

Küstrin (Kostrzyn) - Mit gebrochenen Knochen mussten einige Besucher die Heimreise vom Rockfestival „Haltestelle Woodstock“ antreten. Es gab einige Rockfans, die sich beim Tanzen und Feiern Knochenbrüche zuzogen, wie der Chef des Sanitätervereins Paramedic Brandenburg, Sven Oberländer, am Sonntag zum Abschluss des Kultfestivals in Küstrin (Kostrzyn) sagte. Insgesamt ist das mehrtägige Festival im polnischen Grenzgebiet aus Sanitätersicht aber entspannt und friedlich verlaufen. Der schwerwiegendste Vorfall war ein umstürzender Baum am Freitagmorgen auf Zelte gewesen, bei dem ein Festivalbesucher schwer verletzt wurde. Das Festival hatte am Donnerstag begonnen und bis in die Nacht zu Sonntag gedauert. Es war die 23. Ausgabe. Oberländer schätzte die Zahl der Festivalbesucher auf rund 700 000. dpa

DDR-Bahnhöfe der Linie U5

kommen unter Denkmalschutz

Berlin - Auf der Linie U5 nach Hönow sollen neun Bahnhöfe aus DDR-Zeiten unter Denkmalschutz kommen. Das teilte die Kulturverwaltung dem Linke-Abgeordneten Kristian Ronneburg mit. Als Teil der einzigen zu DDR-Zeiten gebauten U-Bahnstrecke hätten die Bahnhöfe verkehrsgeschichtliche Bedeutung, erklärte Kulturstaatssekretär Torsten Wöhlert. Auf die Denkmalliste kommen demnach alle Stationen von Tierpark bis Hönow. Ausnahme ist der Bahnhof Kienberg, der für die Internationale Gartenausstellung aufwendig modernisiert wurde. Mehr als die Hälfe der gut 170 U-Bahnhöfe in Berlin steht bereits unter Denkmalschutz. dpa

Knapp 30 000 Euro für Berliner Tierheim-Sanierung gespendet

Berlin - Für die Beseitigung der schweren Wasserschäden im Tierheim Berlin sind insgesamt mehr als 1000 Geldspenden auf einer Online-Plattform eingegangen. Bis Sonntagnachmittag waren demnach bereits knapp 30 000 Euro zusammengekommen. Durch die heftigen Regenfälle der vergangenen Wochen war das Tierheim schwer beschädigt worden. Der Betrieb in dem Heim im Stadtteil Lichtenberg lief unterdessen weiter. Besonders die rund 13 000 Quadratmeter große Dachkonstruktion soll betroffen sein. Der Tierschutzverein teilte mit, dass die Sanierung Millionen koste. Er bezog sich dabei auf Expertenschätzungen. Der Verein hatte Hilfe vom Berliner Senat gefordert. Bislang finanziert sich das Heim aus Spenden, Nachlässen und Mitgliedsbeiträgen. Jährlich werden hier rund 10 000 Tiere versorgt. dpa