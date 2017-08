Newsletter aus Lichtenberg und Treptow-Köpenick : Ärger mit der Arbeitsagentur, Erinnerung an Mauertote

Bild vergößern Ein Start-Up-Gründer in Hohenschönhausen beschwert sich über die Arbeitsagentur - mehr im Lichtenberg-Newsletter. Foto: Patrick Seeger/dpa

Ein Start-Up-Gründer in Hohenschönhausen beschwert sich über die Arbeitsagentur. Erinnerung zum 56. Jahrestag des Mauerbaus.

Aus Lichtenberg berichtet Robert Klages über Folgendes: +++ Nach Dieselskandal: Berliner Linke stellt Ausbau der A100 infrage +++ Tagesspiegel-Wahl gestartet +++ Warum in Lichtenberg während einer rechten Demo Zeitgeschichte geschrieben wurde +++ "Mein Lieblingsmotiv ist der Kiez": Maler Rudolf Adam im Portrait +++ Charlottenburger, steigt in die U5! +++ Jens Mühling klingelt bei Heiner Müllers ehemaligen Wohnung in Friedrichsfelde +++ Rechtsstreit Hönicke vs. Woldeit dreht sich um 180 Grad +++ "Bildung, Bildung, Bildung" – Start-Up-Gründer in Hohenschönhausen beschwert sich über die Arbeitsagentur +++

Aus Treptow-Köpenick kommen diese Nachrichten: +++ Erinnerung an die Mauertoten zum 56. Jahrestag des Mauerbaus +++ In den Ferien wird bei der S-Bahn gebaut +++ In einer Tagesklinik werden Kinder mit Angststörungen und Depressionen behandelt +++ Ungleiche Betreuung mit Tagesmüttern in den einzelnen Bezirken +++

