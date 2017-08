Badeverbot in Berliner Seen : An der Havel sollte man noch nicht baden

Bild vergößern Besser nicht ins Wasser fallen. Foto: Paul Zinken/dpa

Das Wetter am Wochenende soll sonnig werden. Trotzdem bleibt die Badewarnung für einige Berliner Seen bestehen.

Die Badewarnung bleibt bestehen, trotz sonniger Aussichten am Wochenende. Das betont das Lageso. Demnach sind die Ergebnisse der Untersuchung der Havel erst Anfang der Woche zu erwarten; so lange sollten die Badestellen an der Kleinen Badewiese (Gatow), Grunewaldturm und Lieper Bucht (beide Grunewald) und Breitehorn (Kladow) gemieden werden. Die Keimbelastung ist hoch nach den Regenfällen; offiziell gilt ein „Badeverbot“. Tsp