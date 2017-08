Fotofahndung nach Angriff auf Obdachlosen

Bild vergößern Gesucht. Drei Jugendliche attackierten am Mehringdamm einen Mann. Foto: Polizei Berlin

Berlin - Die Berliner Polizei fahndet mit Bildern nach vier Jugendlichen, die im Mai einen Obdachlosen am U-Bahnhof Mehringdamm attackiert haben sollen. Das 32-jährige Opfer saß am 14. Mai gegen 21.30 Uhr auf einer Bank auf dem Bahnsteig der U 7 Richtung Rathaus Spandau, als laut Zeugenaussagen die vier Täter die Treppe herunter kamen. Einer der Männer soll den Obdachlosen mehrere Minuten lang angestarrt haben. Als dieser den Jugendlichen darauf ansprach, sei der auf ihn zugerannt, habe ihm „mit voller Wucht“ ins Gesicht getreten und ihn mehrfach geschlagen, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Aus der Vierergruppe kamen zwei weitere dazu. Einer von ihnen schlug dem 32-Jährigen mehrmals ins Gesicht, der andere rannte auf den Obdachlosen zu und trat ihm so heftig ins Gesicht, dass er von der Bank fiel. Erst als eine unbekannte Zeugin dazukam, ließen die Angreifer von ihrem Opfer ab und verließen zu viert den Bahnsteig. Die Täter sind laut Polizeiangaben zwischen 16 und 20 Jahren alt und werden als „schlank und muskulös“ beschrieben. dpa