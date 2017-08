„Haltestelle Woodstock“ eröffnet Gorholt erhebt Vorwürfe gegen Polens Regierung

Kostrzyn - Friedliche Rockfans, ausgelassene Camper: Zum Start des Kultfestivals „Haltestelle Woodstock“ hat es am Donnerstag Zehntausende Menschen ins polnische Grenzgebiet gezogen. Am Nachmittag gab es viel Feierlaune vor den Bühnen, als der Startschuss des Rockspektakels fiel. Viele sangen und tanzten. Besucher tummelten sich in den Zufahrtsstraßen des Waldgeländes in Kostrzyn. Zeltlager waren aufgeschlagen, Bier und Essen wurden ausgegeben. Viele junge Leute aus Polen und Deutschland sind unter den Teilnehmern, aber auch aus Ländern wie Norwegen reisten einige an.

In diesem Jahr ist das Rockfestival trotz der Feierlaune besonders überschattet. Seitdem die Nationalkonservativen in Warschau regieren, wird das Festival immer wieder von Sicherheitsbedenken überfrachtet. Zum zweiten Jahr in Folge wurde die Feier von den polnischen Behörden als Veranstaltung mit erhöhtem Sicherheitsrisiko eingestuft. Dieses Mal ging es so weit, dass Feuerwehren aus Brandenburg und Berlin eine Absage für ihre sonst schon zur Tradition gewordene Mithilfe erteilt wurde. Brandenburg hatte mehrmals versucht, in Gesprächen gegenzusteuern – vergeblich. Auch der Veranstalter drückte am Donnerstag nochmals sein Bedauern darüber aus, dass die Feuerwehrleute nicht dabei sein dürfen.

Dass Brandenburg alles andere als einverstanden mit dem Vorgehen der polnischen Behörden ist, machte nochmals eine Einschätzung von dem Beauftragten für Internationale Beziehungen, Staatssekretär Martin Gorholt, kurz vor dem Festivalstart deutlich. Er bezeichnete es im RBB-Inforadio als „sehr irritierend“ und „irrational“, dass von polnischer Seite mit Verweis auf eine Gefahrenlage auf die Mithilfe von brandenburgischen Feuerwehrleuten dieses Mal verzichtet wird. Nach Ansicht von Gorholt ist das der Versuch, dass den Festival-Organisatoren „Sand ins Getriebe gestreut werden soll, damit die nicht mehr so stark und groß sind wie sie bisher waren“. Regierungschef Dietmar Woidke (SPD) hatte bereits vorab erklärt: „Dass junge Menschen fröhlich feiernd über Grenzen hinweg zusammenkommen, das ist gelebtes Europa.“

Zu dem kostenlosen Festival kamen im vergangenen Jahr 100 000 Besucher. Dieses Mal treten neben polnischen Bands wie Materia und Wilki auch internationale Stars wie die schwedische Band Mando Diao auf. Es ist die 23. Ausgabe des Festivals. Das Spektakel dauert bis zum Samstag. Mit dem Fest wollen sich die Organisatoren bei denen bedanken, die sich beim „Großen Orchester zur Weihnachtshilfe“ engagiert haben, wie Polens wichtigste Spendensammlung für Kinderkrankenhäuser heißt. dpa