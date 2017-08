Leute-Newsletter : Ehe für alle, Netzlücken, späte Flüge in Tegel

Aus Friedrichshain-Kreuzberg berichtet Ann-Kathrin Hipp über die Ehe für alle und Markus Hesselmann aus Steglitz-Zehlendorf über Lücken im Nahverkehr.

Aus FRIEDRICHSHAIN-KREUZBERG meldet sich Ann-Kathrin Hipp mit folgenden Themen: +++ Ehe für alle: Erst kommt die Bezirksbürokratie, dann die Liebe +++ Vom Nichtwähler zum parteilosen Direktkandidaten: Gregor Felde-Bajerowitz will in den Bundestag +++ Kampf gegen Gentrifizierung: Die Änderungsschneiderei Kabacaoglu darf bleiben +++ Markus Hesselmann bringt aus STEGLITZ-ZEHLENDORF: +++ Wetter? Egal. Wir schwimmen! +++ Lücken im Nahverkehr: eine Datenrecherche +++ Die Burschenschaft, die Regenbogenflagge und die AfD +++ Aus PANKOW berichtet Christian Tretbar über: +++ Die Unwetterschäden im Schlosspark +++ Zahl der Flüge zwischen 22 und 23 Uhr in Tegel hat seit Jahresbeginn zugenommen +++

