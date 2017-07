"Runners City Night" Berlin : Die City West läuft

2 Bild vergößern Die Uhr der Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche. Foto: Mike Wolff

Ab 19 Uhr beginnt am Kurfürstendamm die "Runners City Night". Verkehrsbeeinträchtigungen und Sperrungen gibt's in dem Bereich schon vorher.

Aufgepasst in der City West, dort sind die Leute auf flinken Sohlen unterwegs: in Laufschuhen. Am Wochenende ist „Runners City Night“ (mit entsprechenden Behinderungen für den Auto- und BVG-Busverkehr). Es gibt wieder zwei Strecken, eine führt von der Gedächtniskirche den Ku’damm runter. Die 10-Kilometer-Strecke führt den Ku’damm entlang und dann zusätzlich im Bogen über die Kantstraße und den Savignyplatz zurück zur Gedächtniskirche. Und zwar ab 19 Uhr an diesem Sonnabend. (Tsp)