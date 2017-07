Überflutungen nach schweren Gewittern Starkregen trifft Berlin und den Osten der Mark

Berlin - Gut drei Wochen nach dem Jahrhundertregen sind Berlin und Brandenburg erneut von einem schweren Gewitter und Starkregen heimgesucht worden. In der Hauptstadt wurde wieder der Ausnahmezustand ausgerufen. Es fiel nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes zum Teil in einer Stunde so viel Regen wie sonst im ganzen Monat Juli. Menschen kamen nicht zu Schaden. Am Samstagnachmittag liefen vielerorts Keller voll, Bäume stürzten um und Äste brachen ab, wie die Feuerwehren in der Region mitteilten. Straßen wurden vom vielen Wasser ebenfalls über- oder unterspült, so etwa die Bundesstraße 5 bei Nauen (Havelland). Bei den Leitstellen der Feuerwehr liefen die Telefone heiß: Die Berliner Kollegen rückten zu 435 wetterbedingten Einsätzen aus. Auch die Leitstellen in Brandenburg berichteten teils von 150 oder 250 Einsätzen in ihren Regionen.

Die Unwetter zogen von West nach Ost. Betroffen waren vor allem die Bundeshauptstadt sowie die Region nordöstlich Berlins und der Osten Brandenburgs. Bis zu 60 Liter Wasser fielen mitunter in einer Stunde auf einen Quadratmeter. Laut Meteorologen sind 50 bis 70 Liter normal – im ganzen Monat Juli.

In Berlin gab es für die Feuerwehr vor allem im Norden und Osten der Stadt viel zu tun, insbesondere in Reinickendorf und Pankow. In Charlottenburg brannte das Dach eines Wohn- und Geschäftshauses in der Nehringstraße. Vermutlich war dort der Blitz eingeschlagen. Ähnliches berichtete der Lageführer der Brandenburger Regionalleitstelle Nordost: „In der Region Hennigsdorf gab es mehrere Blitzeinschläge in Wohnhäuser, dabei geriet der Dachstuhl eines Einfamilienhauses in Brand.“ Besonders bitter: Ein Benefizkonzert für die Überschwemmungsopfer von Leegebruch auf dem Spargelhof Kremmen (Oberhavel) musste wegen des Unwetters abgesagt werden. Das Konzert soll wiederholt werden. Der Ort war Ende Juni von sintflutartigen Regenfällen getroffen worden.

An den Berliner Flughäfen kam es zu Verspätungen und Umleitungen. Sechs Flugzeuge mit Ziel Schönefeld wichen nach Rostock-Laage und Hannover aus. Hunderte Passagiere mussten in Busse umsteigen oder bis zum Sonntagmorgen ausharren, um ihren Weg fortzusetzen. Im Berliner U- und S-Bahn-Verkehr kam es ebenfalls zu Problemen.

Erst Ende Juni war die Hauptstadtregion von einem Jahrhundertregen getroffen worden. Damals hob die Berliner Feuerwehr den Ausnahmezustand erst nach etwa 24 Stunden wieder auf. dpa