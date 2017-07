23.07.2017

Berlin-Spandau : Wenn die Flugzeuge wieder in Gatow landen

von André Görke

Bild vergößern Flughäfen der Luftbrücke - Tempelhof, Tegel und Gatow, wo dieses Bild im November 2016 entstand. Foto: André Görke

Zum Vormerken: Bald ist Flughafenfest, und auch der große Sommergottesdienst steht an mit allen 18 evangelischen Kirchen in Spandau.

Fest auf dem alten Flugplatz. Zum Vormerken für den letzten Ferientag: Das diesjährige Flugplatzfest in Gatow findet am 2. und 3. September statt. Dann landen wieder Flugzeuge auf der 900 Meter langen Stummellandebahn. Die Veranstalter vom „Militärhistorischen Museum“ (umgangsspr.: Luftwaffenmuseum) haben jetzt Info-Flyer verteilt: „Für den entstehenden Fluglärm bei Start und Landung bitten wir um Ihr Verständnis.“ (Info: mhm-gatow.de). AG

Sommergottesdienst in der Försterei.

Wer die nächsten Wochen dösend am Strand verbringt, kann jetzt noch mal kurz seinen Terminkalender rausholen: Am allerletzten Ferientag – 3. September, 11 Uhr – findet der „Sommergottesdienst“ aller 18 (!) evangelischen Kirchengemeinden Spandaus statt. Ort: auf der Wiese vor der Revierförsterei in Hohengatow (BVG-Bushaltestelle Breitehornweg). Die Idee für einen Waldgottesdienst hatten vor drei Jahren Pfarrer Mathias Kaiser und Förster Frank Fielicke (Info: spandau-evangelisch.de). AG

