Dobrindt: „Berlin braucht zwei Flughäfen“ Bundesverkehrsminister für Tegel-Weiterbetrieb

Berlin - Im Streit um den Weiterbetrieb des Flughafens Berlin-Tegel hat sich Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt erneut zu Wort gemeldet. Im Interview mit dem Magazin „Focus“ bekräftigte der CSU-Politiker, dass die deutsche Bundeshauptstadt zwei Flughäfen brauche. „Denn die Kapazität des neuen Hauptstadtflughafens BER ist zum Zeitpunkt der Inbetriebnahme – egal, wann das ist – bereits erschöpft“, sagte Dobrindt dem Magazin.

Am 24. September haben die Berliner die Möglichkeit, in einem Volksentscheid über den Tegel-Weiterbetrieb abzustimmen. Im „Focus“-Interview sprach sich Dobrindt ausdrücklich für die Offenhaltung aus: Als Berliner würde er „ganz klar für den Erhalt des Flughafens Tegel und den Parallelbetrieb des BER“ stimmen, sagte er. Im Falle eines klaren Votums pro BER „sollte das richtungsweisend für die Politik sein“. Dobrindt geht damit auf Konfrontationskurs mit der Bundesregierung. Als der Minister vor zwei Wochen das erste Mal für die Offenhaltung Tegels geworben hatte, stellte eine Regierungssprecherin klar, dass der Bund weiterhin am Beschluss festhalte, Tegel nach der BER-Eröffnung zu schließen.

Auch der FDP-Vorsitzende Christian Lindner will die Union unter Druck setzen, sich nach der Bundestagswahl für die Erhaltung des Flughafens Tegel starkzumachen. „Tegel offen zu halten ist für die FDP eine der verkehrspolitischen Prioritäten der kommenden Jahre“, sagte Lindner dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Der FDP-Spitzenkandidat für die Bundestagswahl sagte, der BER werde vom ersten Tag an viel zu klein sein. Tegel sei „als citynaher Flughafen für den Inlandsverkehr unverzichtbar“. Der Flughafen müsse im Interesse der Hauptstadt und des gesamten Landes offen bleiben. „Wenn Berlin das Drehkreuz für Start-ups in Europa sein will, muss das in der Logistik klar werden“, sagte Lindner weiter. Hinderliche Gesetzesfragen müssten dafür geklärt werden. „Das ist nicht trivial, aber wenn der politische Wille da ist, dann findet sich auch ein Weg“, so der FDP-Chef. AFP/PNN