Unwetter in Berlin : S-Bahn fährt gegen umgestürzten Baum

Bild vergößern Die S-Bahn prallte gegen den Baum. Foto: Bundespolizei/Twitter

Unwetter im Norden von Berlin - 23 Fahrgäste wurden aus dem Zug befreit.

Es schüttete gewaltig in der Nacht zu Donnerstag. Einen speziellen Rettungseinsatz gab es im Norden von Berlin, zwischen den S-Bahnhöfen Frohnau und Hohen Neuendorf. Dort war ein Baum auf die Gleise der Linie 1 gestürzt. "Ein umgestürzter Baum hat die S1 gestoppt", teilte die Bundespolizei mit. "Für die 23 Fahrgäste und den Lokführer ging es glimpflich aus." Verletzt wurde niemand; die Fahrgäste wurde von Rettungskräften aus dem Zug geholt, die S-Bahn kam in die Werkstatt. (Tsp)