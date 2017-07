Berlin-Weißensee : 15-Jähriger ertrinkt im Weißen See

Bild vergößern Der Weiße See Foto: IMAGO

Am Mittwochnachmittag ist ein Jugendlicher in Weißensee ertrunken. Wie es zu dem Unglück kam, ist noch unklar.

Am Mittwochnachmittag ist ein 15-jähriger Junge im Weißen See in Pankow ertrunken. Laut einem Sprecher der Berliner Feuerwehr kamen die Einsatzkräfte wenige Minuten an der Unfallstelle an, nachdem sie gegen 14.40 Uhr gerufen wurden.

Demnach konnte der Junge dann auch schnell aus dem Wasser gezogen werden, eine Reanimation durch den Notarzt blieb jedoch erfolglos.

Wie es zu dem Unglück kam, können derzeit weder Polizei noch Feuerwehr sagen. (Tsp)