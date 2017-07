19.07.2017

von Felix Hackenbruch, Ruth Ciesinger, Ingo Salmen, Elisabeth Binder

Blog zu Royals in Berlin : Kate und William begeistern Berlin - und Marzahn

4 Bild vergößern Herzogin Kate und ein Mädchen im Jugendzentrum in Marzahn. Foto: REUTERS/Jens Kalaene

Großer Spaß bei Bolle: Herzogin Kate und Prinz William besuchen das Kinder- und Jugendhaus in Marzahn. Zuvor begrüßten sie am Brandenburger Tor tausende Schaulustige. Unser Blog zum Besuch.

Herzogin Kate und Prinz William haben heute in Berlin mit ihren Kindern einen dreitägigen Besuch in Deutschland begonnen. Erste Stationen waren das Kanzleramt, danach das Brandenburger Tor und das Holocaust-Mahnmal. In Marzahn besuchen sie das Kinderhaus Bolle. Beim gemeinsamen Mittagessen mit Angela Merkel ginge es auch um Politisches wie den geplanten EU-Austritt Großbritanniens. Es ist das erste Mal, dass der Enkel der Queen mit seiner Frau und den beiden Kindern nach Deutschland kommt.