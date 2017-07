Haltestelle Woodstock: Polen verzichtet auf deutsche Retter

Frankfurt (Oder) - Unverständnis auf deutscher Seite: Feuerwehrleute aus Berlin und Brandenburg kommen bei der diesjährigen Auflage des polnischen Musikfestivals „Haltestelle Woodstock“ (3. bis 5. August) nicht zum Einsatz. Dies sei ihnen Ende vergangener Woche „lapidar“ per E-Mail mitgeteilt worden, wie Helmut Otto, Amtsleiter Katastrophenschutz Frankfurt (Oder), am Dienstag erklärte. Zuvor hatte der RBB berichtet.

Hintergrund für die Absage der Woiwodschafts-Kommandantur Lubuskie sei, dass die polnische Zentralregierung die Zusammenarbeit mit verschiedenen deutschen Sicherheitskräften für das diesjährige Festival in Kostrzyn (Küstrin) ausgesetzt habe. Es könne nicht für die Sicherheit der Hilfskräfte garantiert werden. Die Frankfurter Feuerwehr wollte mit zwei Einsatzwagen und 25 Leuten zum Festival kommen. Weitere Wagen sollten aus Berlin nach Kostrzyn fahren, auch das Technische Hilfswerk wollte Helfer schicken.

Seit einiger Zeit schwelt zwischen Veranstaltern und der polnischen Regierung ein Streit um die Sicherheit des Spektakels an der deutsch-polnischen Grenze. Innenminister Mariusz Blaszczak sieht eine erhöhte Terrorgefahr in Deutschland als Bedrohung für das Festival. Es heißt, der Organisator und das ausgelassene Event seien den nationalkonservativen und der katholischen Kirche nahestehenden PiS-Anhängern ein Dorn im Auge. Unterdessen kündigte die Bundespolizei an, einen Kontaktbeamten nach Kostrzyn schicken zu wollen. dpa