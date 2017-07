18.07.2017

Fahrtests statt Rennen

Einst sollte die Formel 1 auf den Lausitzring kommen Dekra experimentiert nun mit vernetztem Fahren

Klettwitz - Die Zukunft des Motorsports auf dem Lausitzring ist völlig ungewiss geworden – denn künftig haben dort Fahrzeugtests Vorfahrt. Dekra hat die Anlage Eurospeedway Lausitz in Südbrandenburg gekauft und will sie zu einem Testzentrum für automatisiertes Fahren umbauen, wie die Prüfgesellschaft am Montag in Klettwitz mitteilte. Sie betreibt in unmittelbarer Nachbarschaft bereits ein Testcenter, in dem es unter anderem um Typ-Prüfungen bei der Entwicklung neuer Fahrzeuge und Bauteile geht.

Dekra selbst will nicht Veranstalter von Motorsportrennen auf dem Lausitzring sein. Man sei aber offen, wenn Dritte das Gelände für Großveranstaltungen nutzen wollen, hieß es bei der Vorstellung der Pläne. Dekra stehe zum Motorsport. Vorstandsmitglied Clemens Klinke betonte zugleich, dass solche Veranstaltungen aber in das Test-Konzept passen müssten und es nicht zu Konflikten kommen dürfe.

Auf dem 500 Hektar großen Gelände sollen Gebäude und Testanlagen entstehen – ein zweistelliger Millionenbetrag wurde als Investitionssumme für das Zentrum für automatisiertes und vernetztes Fahren genannt. Klinke sprach von dem Bau von Geisterstädten. Dadurch soll es möglich sein zu testen, wie automatisierte Fahrzeuge auf Ampelanlagen oder Fußgänger reagieren. Was mit den Zuschauertribünen passiert, sei noch unklar.

Die konkrete Übernahme des Lausitzrings ist noch nicht jetzt, sondern zum 1. November 2017 geplant - um den Veranstaltungskalender dieses Jahres nicht durcheinander zu wirbeln. Über den Kaufpreis schwiegen beide Seiten und machten auf Anfrage keine Angaben.

Der Lausitzring eröffnete im Jahr 2000 – in das Renn- und Teststreckengebiet waren Fördermittel des Landes Brandenburg in Höhe von mehr als 120 Millionen Euro geflossen. Insgesamt kostete das Prestigeprojekt rund 160 Millionen Euro. Es entstand auf einem ehemaligen Tagebaugebiet. Nach einem schweren Start inklusive Insolvenz konnte nach und nach die erste schwere Krise überwunden werden. Als einer der zuschauerträchtigsten Höhepunkte für dieses Jahr galt das Motorsport-Festival mit dem Deutschen Tourenwagen Masters (DTM) und dem ADAC GT Masters im Mai.

Die Vision, einmal die Formel 1 an den Standort zu holen, wurde aber nie Wirklichkeit. Zuletzt deutete sich ein großer Sanierungsstau auf der inzwischen 17 Jahre alten Rennstrecke an. Der bisherige Besitzer, die Eurospeedway Lausitz Verwaltungs GmbH, hatte nach eigenen Angaben auch deshalb dem Verkauf zugestimmt. Zudem gebe es ein Defizit bei Großveranstaltungen, auch weil das Wetter oftmals nicht mitgespielt habe. Die nötigen Reparaturkosten am Lausitzring hätten den Angaben zufolge einen zweistelligen Millionenbetrag gekostet. Entsprechende Rücklagen fehlten demnach. Dennoch sei der Lausitzring eine „sehr sichere Rennsportanlage“. Mit dem Verkauf an Dekra wolle man die Anlage zukunftsfähig machen.

Ein Teil der Mitarbeiter soll übernommen werden, wie Dekra ankündigte. Derzeit sind laut Eurospeedway Lausitz GmbH am Lausitzring 43 feste Mitarbeiter angestellt. Die Prüfgesellschaft will selbst noch eigene Arbeitsplätze schaffen, etwa für Ingenieure und Mechaniker. Eine Zahl wurde aber nicht genannt. Die Jobs sollen nach und nach entstehen.

Brandenburgs Wirtschaftsminister Albrecht Gerber (SPD) sagte zum Verkauf und den Dekra-Plänen: „Das ist ein gutes Signal für die Lausitz und auch ein gutes Signal für Brandenburg.“ Es biete sich eine zukunftsorientierte Perspektive für das Gelände. Von dem Projekt sei der Aufbau hochwertiger Arbeitsplätze zu erwarten. Oberspreewald-Lausitz-Landrat Siegurd Heinze äußerte sich verhaltener. Der Verkaufsschritt sei mit Blick auf die Sanierungskosten konsequent gewesen. Das Gelände habe nun Potenzial. Zugleich wünsche er sich, dass weiterhin Rennen auf dem Lausitzring stattfinden können.

Zu ähnlichen Einschätzungen kam der Chef der CDU-Landtagsfraktion, Ingo Senftleben. „Die Lausitz wird zu einem Zentrum des Verkehrs der Zukunft werden und das ist eine gute Nachricht für die gesamte Region." Mit Blick auf die Sportevents sagte er: „Die Politik sollte unterstützen, wo es geht, damit auch weiterhin Motorsport am Lausitzring an den Start gehen kann." Der Cottbuser Oberbürgermeister Holger Kelch (CDU) sieht den Verlust der Rennsportveranstaltungen als „Einschnitt für den Tourismus und das Marketing der Region, der nur schwer auszugleichen sein wird".