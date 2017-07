17.07.2017

Polizeibericht für Brandenburg (Havel) : Aufruf: Polizei sucht flüchtigen Mann

Die Polizei sucht diesen Mann. Hinweise werden telefonisch angenommen unter 03381-5600.

Die Polizei sucht einen 26-jährigen Mann, der am Montagmorgen von einem Klinikgelände in Brandenburg (Havel) geflohen ist. Laut Polizei ist er bereits durch Gewaltdelikte in Erscheinung getreten.

Brandenburg (Havel) - Die Polizei bittet die Bevölkerung um Hinweise, bei der Suche nach einem 26-jährigen Mann, der am heutigen Morgen von einem Klinikgelände in Brandenburg an der Havel geflüchtet ist. Es ist bekannt, dass der Mann Kontakte in den Raum Cottbus hat. Wie die Polizei mitteilte, ist der Mann den Behörden bekannt: Unter anderem durch Gewaltdelikte ist er in Erscheinung getreten.

Er wird wie folgt beschrieben:

- Scheinbares Alter 25

- 187 cm groß

- Grün-braune Augen

- Dunkelblonde Haare

- Schlanke Gestalt

- (ca. 90-94 Kg)

- Er war bekleidet mit dunkelrotem Hemd, darunter graues T-Shirt

- Graue Jogginghose

- Schwarze Schuhe

Eine bislang durchgeführte intensive Suche, auch unter Hinzuziehung des Polizeihubschraubers und eines Diensthundes, führte bislang nicht zur Feststellung des Mannes.

Die Polizei fragt, wer den Mann gesehen hat, oder Angaben zu seinem Aufenthaltsort machen kann.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Brandenburg unter 03381-5600 oder jede andere Dienststelle entgegen.

Wenn Sie den Gesuchten sehen, sprechen Sie ihn nicht selbst an, sondern informieren sofort die Polizei!