Berlin-Hohenschönhausen : Straßenbahn erfasst Auto - ein Verletzter

Bild vergößern Rettungskräfte brachten den jungen Rollerfahrer in ein Krankenhaus. Foto: dpa

Am Freitagabend kam es in Hohenschönhausen zu einem Straßenbahnunfall. Eine Person wurde dabei schwer verletzt.

Am Freitagabend kam es zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen einer Tram der Linie M6 und einem Pkw. Der Unfall ereignete sich in Hohenschönhausen an der Ecke Zechliner Straße / Landsberger Allee. Das Auto wurde nach ersten Erkenntnissen von der Bahn erfasst, mehrere Meter mitgeschleift und anschließend zwischen der Tram und einem Ampelmasten eingeklemmt. Ein Insasse des Wagens wurde schwer verletzt, sagte ein Sprecher der Polizei. Der Grund für den Unfall ist bislang noch unklar. Der Verkehr der Linie M6 und 16 zwischen Hohenschönhauser Straße/Weißenseer Weg und S-Bahnhof Marzahn ist unterbrochen. (Tsp)