14.07.2017

Nach dem Attentat vom Breitscheidplatz : Abgeordnete suchen Antworten im Fall Amri

Volles Programm: Der Amri-Untersuchungsausschuss des Abgeordnetenhauses am Freitag bei seiner ersten Sitzung.

Hätte der Anschlag vom Breitscheidplatz verhindert werden können? Hat die Polizei Fehler gemacht? Freitag begann der Untersuchungsausschuss seine Arbeit.

Auf den Tag genau vor einem Jahr tötete ein Attentäter mit einem LKW 86 Menschen an der Uferpromenade in Nizza. Weitere Terroranschläge folgten unter anderem in Paris. Am 19. Dezember raste der Attentäter Anis Amri mit einem LKW auf den Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz und tötete elf Menschen. Den Fahrer des LKW ermordete Amri zuvor. Amri wurde auf der Flucht in Italien von Polizisten erschossen.

Das Attentat warf zum Teil „irritierende Fragen“ auf, wie CDU-Politiker Burkard Dregger am Freitagvormittag bei der konstituierenden Sitzung des Amri-Untersuchungsausschusses sagte. Hätte der Anschlag verhindert werden können, hat das Landeskriminalamt Fehler gemacht, warum hat die Kommunikation zwischen den Sicherheitsbehörden nicht funktioniert, hätte Amri vor dem Attentat abgeschoben werden können, gab es Aktenmanipulationen durch Polizeibeamte? „Es ist unsere Aufgabe, etwaige Fehler zu finden“, sagte der Vorsitzende des Untersuchungsausschusses.

Am heutigen Freitag wurden in öffentlicher Sitzung zunächst die zwölf Mitglieder bestimmt. Für die SPD nehmen die Abgeordneten Maja Lasic, Tom Schreiber und Obmann Frank Zimmermann teil. Für die CDU sitzen der Vorsitzende Burkard Dregger und Obmann Stephan Lenz im Ausschuss. Die Linke hat Niklas Schrader und Obmann Hakan Tas bestimmt. Für die Grünen sind Obfrau Canan Bayram und Benedikt Lux im Ausschuss, die AfD ist mit Obmann Karsten Woldeit und Marc Vallendar vertreten. Und für die FDP nimmt Marcel Luthe am Ausschuss teil. Zum Schriftführer wurde Tom Schreiber, zur stellvertretenden Schriftführerin wurde Canan Bayram bestimmt. Der Untersuchungsausschuss tagt regelmäßig an jedem Freitag vor einer Plenarwoche.

Dregger appellierte eindringlich an alle Mitglieder, den Ausschuss nicht politisch „auf dem Rücken der Opfer und Angehörigen“ zu instrumentalisieren. Es sollten keine voreiligen Schlussfolgerungen „ohne Faktengrundlage“ gezogen werden. Der Ausschuss tagte nichtöffentlich und wollte über die Beweisanträge beraten. Die AfD hat wie berichtet 13 Anträge, die FDP hat sechs Anträge eingebracht. SPD, Linke, Grüne und CDU wollen fünf gemeinsame Anträge stellen.

Als erstes werden umfangreiche Beweismittel angefordert

In den Anträgen, die dem Tagesspiegel vorliegen, beantragen die Fraktionen sämtliche Akten, Schriftverkehr, Protokolle, Kabinettsvorlagen im Zusammenhang mit dem Terroranschlag aus dem Geschäftsbereich des Präsidenten des Abgeordnetenhauses, der Senatskanzlei, der Innenverwaltung und der Justizverwaltung als Beweismittel anzufordern. Auch sämtliche Akten im Zusammenhang mit Amri will der Ausschuss von zuständigen Bundesministerien, dem Amri-Untersuchungsausschuss in Nordrhein-Westfalen sowie von Behörden aus Baden-Württemberg und von zuständigen Generalstaatsanwaltschaften anfordern.

Desweiteren will der Ausschuss den Zwischenbericht und weitere Berichte des Sonderermittlers Bruno Jost „schnellstmöglich“ vorliegen haben. Als Beweismittel sollen überdies Organigramme, Geschäftsverteilungs- und Aktenpläne sowie Dokumente aus der Innenverwaltung, der Generalstaatsanwaltschaft Berlin, dem LKA angefordert werden. Bei den Dokumenten, die sich mit Amri befassen, will der Ausschuss „sämtliche Versionen“ der letzten zwei Jahre. Weitere Dateien aus dem Poliks Informationssystem mit Bezug zu Amri und seiner Aliasnamen und aus diversen Kommissariaten sollen angefordert werden.

Eine Pressekonferenz ist um 13 Uhr angesetzt.