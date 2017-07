NACHRICHTEN

Polizei nimmt U-Bahn-Schubser fest

Berlin - Einen Tag nach der Veröffentlichung von Überwachungsbildern hat die Polizei am Mittwochabend einen 39-Jährigen in einer Obdachlosenunterkunft in Charlottenburg festgenommen. Nach Informationen dieser Zeitung handelt es sich bei dem Verdächtigen um einen in Moskau geborenen russischen Staatsbürger. Der psychisch kranke Mann befindet sich mittlerweile in einer psychiatrischen Einrichtung. Ihm wird vorgeworfen, am 11. Juni einem 38-jährigen Passanten auf einer Treppe im U-Bahnhof Alexanderplatz einen Schlag gegen den Kopf versetzt zu haben, woraufhin das Opfer die Treppe hinabstürzte. Am Dienstag hatte die Polizei Fahndungsbilder der Attacke veröffentlicht. PNN

Keimgefahr in Senftenberger Klinik

Senftenberg - Das Klinikum Niederlausitz hat am Standort Senftenberg wegen möglicher Keime im Trinkwasser vorsorglich Wasserspender auf den Stationsfluren außer Betrieb genommen. Es handele sich um eine reine Vorsichtsmaßnahme, betonte das Klinikum am Donnerstag. Man warte auf Ergebnisse des Gesundheitsamtes. Die Wasserverband Lausitz Betriebsführungs GmbH teilte mit, dass im regionalen Trinkwassernetz Keime nachgewiesen worden seien, die Indikator für Erreger sein könnten. Weil es sich aber um eine geringfügige Belastung handele, gebe es keine Gesundheitsgefährdung. Ein Gebot, Wasser abzukochen, sei in Senftenberg nicht herausgegeben worden. dpa/bb