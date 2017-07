NACHRICHTEN

Grüne: Wahlplakate und Infostände von Gebühren ausnehmen

Potsdam - Das Aufhängen von Wahlplakaten und politische Infostände sollten aus Sicht der Grünen nicht mit Gebühren belastet werden. Bislang könnten Kommunen Geld für die Sondernutzung nach dem Straßengesetz verlangen, sagte Fraktionschef Axel Vogel am Dienstag. Ein Großteil der Kommunen tue dies zwar nicht, doch zuletzt habe etwa die Gemeinde Letschin (Märkisch-Oderland) für Aufsehen gesorgt, als sie Gebühren für Wahlplakate einführte. Wenn Wahlwerbung in manchen Kommunen etwas koste und in anderen nicht, sei dies unvereinbar mit der gebotenen Chancengleichheit, meinte Vogel. Daher sollten das Aufhängen von Wahlplakaten und das Aufstellen von politischen Infoständen zwei Monate vor Wahlterminen im ganzen Land gebührenfrei sein. Vergleichbares solle für Volks- und Bürgerbegehren sowie Volksentscheide gelten, so Vogel. Die Oppositionsfraktion will einen entsprechenden Gesetzentwurf vorlegen. dpa

Brandenburger CDU für Extremismus-Klausel

Potsdam - Unter dem Eindruck der schweren Gewalttaten beim G20-Gipfel in Hamburg hat sich die Brandenburger CDU für eine sogenannte Extremismus-Klausel ausgesprochen. Staatliche Fördergelder in der Jugendarbeit sollten daran geknüpft werden, dass Verbände und Vereine ein Demokratiebekenntnis abgeben, forderte CDU-Fraktionschef Ingo Senftleben am Dienstag. Es müsse sichergestellt sein, dass nur die Geld bekommen, die auf dem Boden des Grundgesetzes stünden und vernünftige Arbeit leisteten. Die Extremismus-Klausel war auf Bundesebene 2014 abgeschafft worden. Vereine und Verbände waren in bestimmten Bereichen zwischenzeitlich verpflichtet gewesen, vor Erhalt staatlicher Unterstützung eigenhändig eine spezielle „Demokratieerklärung“ zu unterschreiben. Senftleben sagte weiter, er vermisse bei den Linken eine klare Distanzierung vom sogenannten Schwarzen Block. dpa

Kritik in Cottbus zu Regenbogenflagge bei CSD

Cottbus - In Cottbus mehrt sich Kritik, dass die Regenbogenflagge während des Christopher Street Days vor einem städtischen Gebäude nicht gehisst werden soll. Nach einem offenen Brief mehrerer Vereine und Verbände an den Oberbürgermeister legte am Dienstag die SPD in der Stadt nach. Das Stadtoberhaupt breche mit einer viele Jahre währenden Tradition, hieß es in einer Mitteilung. „Ein klares und öffentliches Bekenntnis zu einem bunten Cottbus ist wichtig.“ Konkret dreht es sich um das Stadthaus, an dem am Samstag der CSD vorbeiführen soll. Die Stadt betonte, dass im Mai 2016 eine neue generelle Regelung zur Beflaggung vor dem Stadthaus getroffen wurde. Sie habe nichts speziell mit dem CSD zu tun. dpa