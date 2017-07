Landgericht: Zweckverbände müssen zahlen Altanschließern steht Schadensersatz zu

Cottbus - Das Landgericht Cottbus hat in drei Fällen Wasser- und Abwasserverbände zu Schadensersatz an sogenannte Altanschließer nach dem Staatshaftungsgesetz verurteilt. In einem der Fälle hatte der Verband die Rückzahlung des Beitrags für den Anschluss eines Grundstücks ans Abwasser versagt, weil die Betroffenen keinen Widerspruch eingelegt hätten. Die 3. Zivilkammer entschied allerdings, die Kläger hätten bis zu einem Urteil des Bundesverfassungsgerichts ein Vorgehen gegen den Schmutzwasserbescheid als aussichtslos erachten dürfen. Daher sei nicht entscheidend, dass sie keinen Widerspruch einlegten. In zwei weiteren Verfahren waren rechtswidrige Beitragsbescheide aufgehoben worden. Hier wurden die Verbände zur Zahlung der Anwaltskosten der Betroffenen verurteilt. Alle drei Entscheidungen sind noch nicht rechtskräftig. Das Bundesverfassungsgericht hatte im Herbst 2015 Beitragsforderungen von Brandenburger Wasserverbänden für alte Kanalanschlüsse für rechtswidrig erklärt. Dem Urteil nach haben aber nur Bürger Anspruch auf Rückzahlung, die Widerspruch eingelegt haben. Bereits im Mai hatte ein Betroffener unter Berufung auf das in Brandenburg weiter geltende DDR-Staatshaftungsgesetz eine Rückzahlung erstritten. dpa