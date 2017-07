NACHRICHTEN

Fachkräftemangel: Woidke für Ausbau des Dualen Studiums

Potsdam - Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) dringt auf einen Ausbau der Dualen Studienangebote. „Sie können den Unternehmen helfen, dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken“, sagte Woidke am Donnerstag nach einem Spitzengespräch mit Vertretern der Industrie- und Handelskammern sowie der Handwerkskammern. Beim Dualen Studium sind praktische Arbeit und wissenschaftliches Lernen miteinander verknüpft. In Brandenburg gibt es laut Staatskanzlei derzeit 29 duale Studienangebote. Nahezu alle Unis und Hochschulen würden solche Bachelor- und Masterstudiengänge anbieten. Die größte Herausforderung ist laut Woidke, passgerechte Angebote für kleine und mittelständische Unternehmen zu finden. Die Wirtschaft forderte die Landesregierung auf, sich auf Bundesebene für eine grundlegende Erneuerung der Schullandschaft einzusetzen. Dazu gehöre etwa auch ein einheitliches Abitur, sagte die Präsidentin der Landesarbeitsgemeinschaft der IHKs, Beate Fernengel. Die Strategie des Landes zur Berufs- und Studienorientierung müsse zudem in allen Städten und Landkreisen umgesetzt werden. dpa

Brandenburg: NC-Quote von

Studiengängen gesunken

Potsdam - 33,5 Prozent der Studiengänge in Brandenburg sind zulassungsbeschränkt. Das ergab eine Auswertung des CHE Centrum für Hochschulentwicklung für das Wintersemester 2017/18. Damit sank die Numerus-Clausus-Quote im Vergleich zum Vorjahr um 2,4 Prozent. Ein deutlicher Rückgang ist vor allem in der Fächergruppe Sprach- und Kulturwissenschaften zu erkennen (-10,6 Prozent). Im Gegensatz zu den anderen Fächergruppen ist die NC-Quote in den Rechts-, Wirtschafts-, Gesellschafts- und Sozialwissenschaften verhältnismäßig hoch (50,4 Prozent). Im Bundesvergleich wiesen nur sechs Länder einen niedrigeren Wert als Brandenburg auf. Die Hochschulen des Landes liegen unter dem Bundesdurchschnitt von 42,4 Prozent. Grundlage des „CHE Numerus Clausus-Check 2017/18“ waren Daten des Hochschulkompasses der Hochschulrektorenkonferenz. dpa

Landesregierung unterstützt Projekt für Schwerkranke und Sterbende Potsdam - Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) und Gesundheitsministerin Diana Golze (Linke) haben dem Arbeiter-Samariter-Bund am Donnerstag symbolisch Fahrzeugpapiere und Kennzeichen für ein neues Auto übergeben. Damit unterstützt Brandenburgs Landesregierung das ASB-Projekt „Der Wünschewagen – Letzte Wünsche wagen“. Das Ehrenamtprojekt erfüllt schwerstkranken und sterbenden Menschen letzte Wünsche. Gesundheitsministerin Golze sagte: „Es ist wichtig, dass Menschen die letzte Phase ihres Lebens selbstbestimmt und so gut es geht nach den persönlichen Wünschen gestalten können.“ Die Anschaffung des Autos haben Staatskanzlei und das Gesundheitsministerium mit 18 960 Euro aus Lottomitteln gefördert. dpa