06.07.2017

von Kerstin Gehrke

Prozess um U-Bahn-Treter : Täter muss knapp drei Jahre ins Gefängnis

von Kerstin Gehrke

Bild vergößern An der Hermannstraße hatte der Angeklagte Ende November eine Passantin mit einem Tritt die Treppe runtergeschubst. Foto: Paul Zinken/dpa

Der 28-Jährige hatte eine Frau die Treppe am U-Bahnhof Hermannstraße hinuntergetreten. Nun muss er für zwei Jahre und elf Monate ins Gefängnis.

Der U-Bahn-Treter ist zu zwei Jahren und elf Monaten Gefängnis verurteilt worden. Das Berliner Landgericht sprach den 28-jährigen Svetoslav S. am Donnerstag der gefährlichen Körperverletzung schuldig. Der Bulgare hatte vor acht Monate eine völlig arglose Passantin durch einen Tritt in ihren Rücken eine Betontreppe hinuntergetreten. Die Studentin stürzte mit dem Gesicht voran. Eine Tat, die das Leben gefährdete, so die Anklage. Die Frau erlitt einen Armbruch und eine Kopfplatzwunde. Die psychischen Folgen dauern fort.

Bilder der Überwachungskameras auf dem U-Bahnhof Hermannstraße in Neukölln führten auf die Spur des Angeklagten. Er gestand im Prozess und erklärte, er sei der Mann, den man auf dem Video sieht. Er könne sich aber nicht an die Tat erinnern, er sei berauscht gewesen. Ein Gutachter kam zu dem Ergebnis, dass bei S. eine erheblich verminderte Steuerungsfähigkeit nicht auszuschließen sei. Es liege eine leichte Intelligenzminderung vor, zudem eine hirnorganische Schädigung als Folge eines Autounfalls sowie ein Missbrauch von Alkohol und Drogen.

Die Staatsanwältin hatte auf drei Jahre und neun Monate Haft plädiert. Die Tat an einem öffentlichen Ort, an dem man sich solche Verbrechen nicht vorstellen könne, habe auch „das Sicherheitsgefühl der Bevölkerung beeinflusst“. Die beiden Verteidiger verlangten eine Bewährungsstrafe.