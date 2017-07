03.07.2017

von Alexander Fröhlich

Ernsthafte Bedenken

von Alexander Fröhlich

Gemeinsame Erklärung der Oberbürgermeister der drei von der geplanten Kreisreform betroffenen kreisfreien Städte

Potsdam - Im Streit um die Werbekampagne der Landesregierung für die Kreisgebietsreform in Brandenburg haben sich nun die Oberbürgermeister der drei von dem Vorhaben betroffenen kreisfreien Städte zu Wort gemeldet. In einer gemeinsamen Erklärung äußern die Oberbürgermeister von Cottbus, Holger Kelch (CDU), von Brandenburg/Havel, Dietlind Tiemann (CDU), und von Frankfurt (Oder), Martin Wilke (parteilos), ernsthafte Bedenken gegen das Vorgehen der Landesregierung. Dabei geht es um die Frage, wie die Regierung die Bürger über ihre Vorhaben informieren darf und ob sie die Regeln dafür eingehalten hat.

„Die Regierungsreklame mit Flyern und Radiospots hat einen oberflächlichen und manipulativen Charakter“, erklären Tiemann, Kelch und Wilke. Die Einkreisung der traditionsreichen Städte werde auf dem Flyer etwa nur mit einem Satz abgehandelt und die Bandbreite der Argumente überhaupt nicht dargestellt. Damit verletze die Landesregierung „den Anspruch auf Sachlichkeit“.

Bereits in der vergangenen Woche hatte der Städte- und Gemeindebund verstärkte Zweifel an der Zulässigkeit der Kampagne geäußert. Zwar dürfe die Regierung die Bürger informieren. Doch nach geltendem Recht müsse dies sachlich geschehen. Diese Grenze könnte aus Sicht des Städte- und Gemeindebundes überschritten sein. Zudem sieht der Verein „Mehr Demokratie“ durch die Regierungskampagne zwei Monate vor dem Start des Volksbegehrens gegen die Kreisreform die Chancengleichheit verletzt, da die Gegner nicht mit Landesgeld für ihre Ziele werben können.

Zuständig für die Kampagne ist das bei der Kreisreform federführende Innenministerium. Für Innenminister Karl-Heinz Schröter (SPD) handelt es sich nicht um eine Werbekampagne, sondern um eine Aufklärungsmaßnahme. Die Kosten belaufen sich insgesamt auf 190 000 Euro, bezahlt aus dem Etat des Ministeriums. Dazu gehören Flyer und ein Radiospot. Die Verteilung der 900 000 Flyer musste – wie berichtet – gestoppt werden, weil das gesetzlich vorgeschriebene Impressum fehlte. 300 000 Flyer sind bereits verteilt. Die Kosten für die Flyer betragen laut Ministerium 120 000 Euro. Es werde jetzt geprüft, ob sich der Mangel „mit vertretbarem Aufwand“ beheben lasse, sagte ein Ministeriumssprecher den PNN. Zwar trage das Ministerium die Verantwortung für die Flyer ohne Impressum, zugleich würden aber auch Regressansprüche, offenbar gegen die Werbeagentur geprüft, sagte der Sprecher.

Grund für die Kritik der kreisfreien Städte, die ihre Selbstständigkeit verlieren sollen, ist auch die Darstellung im Flyer. Dort heißt es nur, dass die Städte gestärkt aus der Reform gehen würden – zum Verlust der Kreisfreiheit kein Wort. Aber auch aus den von Fusionen betroffenen Landkreisen kommt Kritik, etwa aus Ostprignitz-Ruppin, der mit der Prignitz zusammengelegt werden soll. Vor allem der Radiospot regt OPR-Landrat Ralf Reinhardt (SPD) auf. In dem Spot „Warteschleife“ versucht ein Mann, die Verwaltung anzurufen und hört eine Stimme vom Band: „Herzlich willkommen in Brandenburg. Dieser Platz ist leider bis auf weiteres nicht besetzt.“ Schließlich fragt eine andere Stimme: „Soll so die Zukunft unserer Verwaltung klingen?“ Natürlich nicht, daher brauche es eine Verwaltungsreform. Innenminister Schröter bemerkte vergangene Woche im Landtag, dies sei bereits heute in einigen Verwaltungen im Land Realität.

Landrat Reinhardt sagte dem „Ruppiner Anzeiger“ nun: Der Spot sei gegenüber Mitarbeitern in öffentlichen Verwaltungen, „die tagtäglich ihre Arbeit gut und gewissenhaft machen, unredlich“.