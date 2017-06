30.06.2017

von Angie Pohlers, André Görke, Madeleine Hofmann Drucken

Newsblog zum Dauerregen in Berlin : Unwetter ziehen weiter - Ausnahmezustand bleibt

Bild vergößern Tunnel überflutet: die gesperrte Auffahrt Schulzendorfer Straße zur A111. Foto: Paul Zinken/dpa

Innerhalb eines Tages ist in Berlin so viel Regen gefallen wie sonst im ganzen Juni. Lesen Sie im Newsblog, was Freitag passiert.

- Unwetterartige Regenfälle haben am Donnerstag zu mehr als 1000 Einsätzen der Feuerwehr in Berlin geführt.

- Der Niederschlag binnen eines Tages war doppelt so stark wie sonst im ganzen Juni.

- Heute wird es trockener - und ziemlich windig. Wetterwarnung bis 20 Uhr.

(mit Agenturen)