NACHRICHTEN

Nooke und Hartge

im Landtag gewählt

Potsdam - Maria Nooke wird neue Beauftragte in Brandenburg für das DDR-Unrecht. Der Landtag in Potsdam wählte die aus Forst in der Lausitz stammende 59-Jährige am Mittwochabend mit 60 Ja-Stimmen. 20 Abgeordnete stimmten mit Nein, einer enthielt sich bei der geheimen Wahl. Nooke wird damit Nachfolgerin der langjährigen Brandenburger Stasi-Beauftragten Ulrike Poppe, die aus gesundheitlichen Gründen ihr Amt abgibt. Zudem ist die Brandenburger Datenschutzbeauftragte Dagmar Hartge vom Landtag für eine dritte Amtszeit gewählt worden. Das Plenum stimmte am Mittwochabend in Potsdam mit großer Mehrheit für die 54-Jährige. 66 Abgeordnete stimmten bei der geheimen Wahl mit Ja, zwölf mit Nein und drei enthielten sich. Hartge ist gleichzeitig auch Beauftragte für das Recht auf Akteneinsicht, dass Bürgern Einblicke in die Unterlagen der Verwaltung garantiert. dpa

Ledige häufiger überschuldet

Potsdam - Ledige Brandenburger sind am häufigsten überschuldet. 57,8 Prozent von jenen Märkern, die im vergangenen Jahr eine Schuldnerberatungsstelle aufgesucht haben, waren ledig, wie das Statistische Bundesamt am gestrigen Donnerstag mitteilte. Verheiratete Paare oder eingetragene Lebenspartnerschaften machten demnach nur 14,5 Prozent der überschuldeten Haushalte im Jahr 2016 aus. Insgesamt besuchten 617 000 Menschen in Deutschland im vergangenen Jahr eine Schuldnerberatung. Das größte Risiko bestehe demnach in dem Verlust des Arbeitsplatzes. Dies trifft auf 21 Prozent der Überschuldeten in Deutschland zu. dpa

Mitarbeiter greift mit Messer an

Herzberg - Ein Mitarbeiter eines Friseursalons in Herzberg (Elbe-Elster) hat mit einem Messer seine Chefin attackiert und schwer verletzt. Der 39-Jährige habe die 64-Jährige am Mittwoch unvermittelt in dem Geschäft angegriffen, teilten Staatsanwaltschaft und Polizei am gestrigen Donnerstag mit. Die Frau sei operiert worden und liege in einer Klinik, Lebensgefahr bestehe nicht. Der Mann wurde durch das Eingreifen eines 22-Jährigen, der auch in dem Geschäft war, aufgehalten. Der Tatverdächtige wurde vorläufig festgenommen. Die Mordkommission ermittelt wegen eines versuchten Tötungsdeliktes. dpa

Landes-Geodaten bis 2020 online

Potsdam - Bis zum Jahr 2020 sollen sämtliche Geodaten des Landes in elektronischer Form nutzbar sein. Vermessen sei das Land bereits, wie ein Sprecher des Innenministeriums am gestrigen Donnerstag erklärte. Jetzt gehe es darum, die Daten der Öffentlichkeit in Online-Anwendungen zur Verfügung zu stellen. Schon bald könnten Daten für den Grundstücksverkehr, für Infrastrukturmaßnahmen, die Raum- und Bauleitplanung sowie für den Boden- und Klimaschutz frei zugänglich abgerufen werden. dpa