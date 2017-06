NACHRICHTEN

Drei junge Männer greifen Passanten auf Jüterboger Bahnhof an

Jüterbog - Drei junge Flüchtlinge haben auf dem Jüterboger Bahnhof Passanten angegriffen. Sie verletzten einen 42-jährigen Vater, der seine 18-jährige Tochter schützen wollte, mit einem geworfenen Stein. Der Lokführer eines durchfahrenden Zuges habe den Vorfall am Montagabend beobachtet und die Polizei alarmiert, berichtete die Polizeidirektion West am Dienstag. Die drei betrunkenen Asylbewerber aus Syrien und Afghanistan im Alter zwischen 17 und 20 Jahren hätten auf dem Bahnhof Passanten angepöbelt und die 18-Jährige verbal sexuell belästigt. Als der Vater dazwischenging, sprangen die jungen Männer ins Gleisbett und warfen mit Schottersteinen. Einer der Steine traf den 42-Jährigen am Hinterkopf, wodurch dieser eine Kopfplatzwunde erlitt. Anschließend kam es zu einer Rangelei zwischen dem Vater und den jungen Männern. Beim Eintreffen der Polizei versteckten sich die Täter in einem Buschwerk und wurden wenig später festgenommen. Alkoholtests ergaben Werte zwischen 0,48 Promille und 1,05 Promille. Zwei junge Männer wurden Betreuern ihrer Wohnheime übergeben. Auch der 20-Jährige wurde am Dienstag aus dem Gewahrsam entlassen. dpa

Zahl der Erwerbstätigen in Berlin und Brandenburg gestiegen

Potsdam/Berlin - Die Zahl der Erwerbstätigen ist in Berlin und Brandenburg im ersten Quartal gegenüber dem Vorjahreszeitraum spürbar gestiegen. In der Hauptstadt gab es einen Beschäftigungszuwachs von 2,9 Prozent, in Brandenburg ein Plus von 1,5 Prozent, wie das Landesamt für Statistik am Dienstag mitteilte. In Berlin entfiel der Zuwachs von rund 55 000 Beschäftigten gleichmäßig auf alle Dienstleistungsbereiche wie Handel, Gastgewerbe, Finanzwesen und öffentliche Dienstleister. In Brandenburg fand dagegen jeder zweite der rund 15 700 zusätzlich Beschäftigten eine Stelle bei öffentlichen Dienstleistern. dpa

Golze will Brandenburg kinderfreundlicher machen

Potsdam - Sozial- und Familienministerin Diana Golze (Linke) will Brandenburg familienfreundlicher machen. Zu den 40 Maßnahmen gehört zum Beispiel eine neue Integrationsbegleitung von Langzeitarbeitslosen. Sie soll ganze Familien und nicht nur den Arbeitslosen in den Blick nehmen, sagte Golze am Dienstag. Mehrere Hundert Langzeitarbeitslose nähmen daran bereits teil, in den kommenden Jahren sollen es mehrere Tausend sein. Das Konzept für ein familien- und kinderfreundliches Brandenburg war vor einem Jahr vom Landtag angefordert worden. dpa