Debatte um liberale Moschee

Berlin - Die Bundesregierung hat ägyptische und türkische Kritik an der neuen liberalen Moschee in Berlin mit scharfen Worten zurückgewiesen. „Wie, wo, wann und in welcher Weise“ Menschen in Deutschland ihre Religion ausübten, sei ihnen ganz alleine überlassen, sagte der Sprecher des Auswärtigen Amtes, Martin Schäfer, am Freitag in Berlin. Angriffe auf die Religionsfreiheit in Deutschland werde man nicht dulden. Auch Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) stellte sich hinter das Projekt. In der von der Feministin Seyran Ates gegründeten Ibn-Rushd-Goethe-Moschee beten Männer und Frauen nebeneinander. Das vor einer Woche eröffnete Gotteshaus steht Sunniten, Schiiten und Aleviten offen. Das erste Freitagsgebet leiteten ein Mann und eine Frau gemeinsam. Die Imamin trug kein Kopftuch. Die türkische Religionsbehörde Diyanet hatte kritisiert, mit diesem Vorgehen würden „die Grundsätze unserer erhabenen Religion missachtet“. Es handele sich um Bemühungen, die Religion „zu untergraben und zu zerstören“. Moschee-Gründerin Ates sieht liberale Muslime in Deutschland Bedrohungen aus der eigenen Glaubensgemeinschaft ausgesetzt, sagte sie der „ Welt“. Es herrsche Angst. Wer sich als moderner Muslim zeige, werde bedroht. dpa