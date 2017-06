Demonstration in Berlin : Proteste gegen israelfeindliche Al-Kuds-Demonstration

Bild vergößern Kundgebung und Demonstration vom George-Grosz-Platz zum Breitscheidplatz in Berlin gegen den Al Kuds-Tag. Foto: DAVIDS/ Florian Boillot

Einige Hundert Menschen haben in Berlin gegen die anti-israelische Al-Kuds-Demonstration radikaler Muslime protestiert. Unter den Teilnehmern waren Vertreter mehrerer Parteien.

Einige Hundert Menschen haben am Freitag in Berlin gegen die jährliche anti-israelische Al-Kuds-Demonstration radikaler Muslime protestiert. Auf einem Transparent war zu lesen: „Kein Platz für Judenhass.“ Viele trugen Israel-Fahnen. Unter den Teilnehmern waren Vertreter mehrerer Parteien und Berlins Innensenator Andreas Geisel (SPD).

Al-Kuds ist der arabische Name für Jerusalem. Der Grünen-Politiker Volker Beck sagte, vorgeschobener Anti-Zionismus sei nichts anderes als Antisemitismus. Die Veranstalter der Al-Kuds-Demo, hinter denen auch der iranische Staat stehe, stellten das Existenzrecht Israels in Frage. Am Al-Kuds-Tag, der an die Besetzung Ost-Jerusalems durch Israel während des Sechstagekriegs 1967 erinnert und am Ende des muslimischen Fastenmonats Ramadan liegt, ruft der Iran jedes Jahr zur Eroberung Jerusalems auf.

Der Demonstrationszug ging vom George-Grosz-Platz zum Breitscheidplatz in Berlin. In der Nähe möchte auch die Al-Kud-Demo über den Ku'Damm laufen, sie starten am Adenauerplatz.

Am Abend wollen in Berlin Muslime für Frieden und gegen Terror und Gewalt demonstrieren. (dpa, Tsp)